Разработчика НРК для ВСУ Хакимова могут депортировать в РФ, где ему грозят пытки, - правозащитник Захаров. ФОТО

Известный волонтер и разработчик НРК Аслан Хакимов может быть депортирован в Россию.

Об этом в соцсети пишет правозащитник Борис Захаров, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

По его информации, сейчас Хакимов находится в ПТПИ и ему грозит принудительное выдворение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ сообщила о подозрении бывшему руководителю оккупационной тюрьмы в Луганской области, который пытал пленных

Детали

"В России Аслану грозят пытки, длительный срок заключения за поддержку ВСУ, а, может, и смерть. Также изобретателя могут попытаться под пытками использовать для работы на армию нашего врага. Даже если он нарушил миграционное законодательство, он должен нести за это ответственность на территории Украины. Выдача Аслана Хакимова стала бы грубым нарушением прав человека, международных соглашений, ратифицированных Украиной, и национального законодательства", - подчеркивает Захаров.

К тому же, он напомнил, что Хакимов является отцом троих детей - граждан Украины.

"Вот интересно, у нас некоторые сотрудники ГМСУ и СБУ работают на врага, или просто полезные идиоты?", - резюмирует правозащитник.

Читайте также: Пытали пленных в колонии в Донецкой области: прокуратура направила в суд обвинительный акт