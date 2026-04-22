Разработчика НРК для ВСУ Хакимова могут депортировать в РФ, где ему грозят пытки, - правозащитник Захаров. ФОТО
Известный волонтер и разработчик НРК Аслан Хакимов может быть депортирован в Россию.
Об этом в соцсети пишет правозащитник Борис Захаров, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По его информации, сейчас Хакимов находится в ПТПИ и ему грозит принудительное выдворение.
Детали
"В России Аслану грозят пытки, длительный срок заключения за поддержку ВСУ, а, может, и смерть. Также изобретателя могут попытаться под пытками использовать для работы на армию нашего врага. Даже если он нарушил миграционное законодательство, он должен нести за это ответственность на территории Украины. Выдача Аслана Хакимова стала бы грубым нарушением прав человека, международных соглашений, ратифицированных Украиной, и национального законодательства", - подчеркивает Захаров.
К тому же, он напомнил, что Хакимов является отцом троих детей - граждан Украины.
"Вот интересно, у нас некоторые сотрудники ГМСУ и СБУ работают на врага, или просто полезные идиоты?", - резюмирует правозащитник.
Можу навести приклад коли росіянку, що вювала на нашому боці, ледь не депортували з України у 2015, тобто ще при Порошенку. Дівчину врятувало тільки те що вона завагітніла.
Вы там буем по забору картины пишете или информацию нормально подаёте?
Не хіба йому цікаво.
А якщо взяти до уваги,що ще раніше видавали в лапи фсб чеченців,що воювали на боці України,то далеко не корисні ідіоти.
Працює агентурна мережа на вищому рівні,яку розвідник Ч. назвав кротофермою.,а для вибілювачів слуги-информация к размишлению.