РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14376 посетителей онлайн
Новости Пытки пленных в тюрьмах РФ Наземные роботизированные комплексы НРК
3 282 24

Разработчика НРК для ВСУ Хакимова могут депортировать в РФ, где ему грозят пытки, - правозащитник Захаров. ФОТО

Аслан Хакимов

Известный волонтер и разработчик НРК Аслан Хакимов может быть депортирован в Россию.

Об этом в соцсети пишет правозащитник Борис Захаров, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

По его информации, сейчас Хакимов находится в ПТПИ и ему грозит принудительное выдворение.

Аслан Хакимов

Детали

"В России Аслану грозят пытки, длительный срок заключения за поддержку ВСУ, а, может, и смерть. Также изобретателя могут попытаться под пытками использовать для работы на армию нашего врага. Даже если он нарушил миграционное законодательство, он должен нести за это ответственность на территории Украины. Выдача Аслана Хакимова стала бы грубым нарушением прав человека, международных соглашений, ратифицированных Украиной, и национального законодательства", - подчеркивает Захаров.

К тому же, он напомнил, что Хакимов является отцом троих детей - граждан Украины.

"Вот интересно, у нас некоторые сотрудники ГМСУ и СБУ работают на врага, или просто полезные идиоты?", - резюмирует правозащитник.

Автор: 

депортация (714) пытки (899) россия (97238)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
у нас ще є якісь угоди з Кацапстаном про депортацію ?
показать весь комментарий
22.04.2026 12:46 Ответить
+13
зелена наволочь така наволочь...
показать весь комментарий
22.04.2026 12:45 Ответить
+8
Правильно, нахєра нам НРК, росії вони потрібніші...
показать весь комментарий
22.04.2026 12:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зелена наволочь така наволочь...
показать весь комментарий
22.04.2026 12:45 Ответить
На жаль це система. Недолуге міграційне законодавство, нереформоване вже більше 12 років, що не враховує стан війни. Взагалі плююся, коли бачу щозаконодавчі акти не передбачають випадок війни, а розраховані тільки на мирний час. Так що претензіїї до парламентарів одразу двох скликань.
Можу навести приклад коли росіянку, що вювала на нашому боці, ледь не депортували з України у 2015, тобто ще при Порошенку. Дівчину врятувало тільки те що вона завагітніла.
показать весь комментарий
22.04.2026 13:09 Ответить
Справедливості заради додам, що громадянство вона отримала вже від Зелі.
показать весь комментарий
22.04.2026 13:10 Ответить
у нас ще є якісь угоди з Кацапстаном про депортацію ?
показать весь комментарий
22.04.2026 12:46 Ответить
Хай звернеться до адвоката Андрія Є., він усім допомагає, коли відпочиває від служби на фронті.
показать весь комментарий
22.04.2026 12:47 Ответить
Правильно, нахєра нам НРК, росії вони потрібніші...
показать весь комментарий
22.04.2026 12:47 Ответить
Откуда может быть депортирован? Что такое ПТПІ?
Вы там буем по забору картины пишете или информацию нормально подаёте?
показать весь комментарий
22.04.2026 12:49 Ответить
Пункти тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства...мабуть на бітах та байтах економлять...
показать весь комментарий
22.04.2026 13:03 Ответить
Не перший випадок. Вже відправляли з військовополонених тих, хто відмовився від Кацапії. Пам'ятаєте один випадок з розправою кувалдою? А списки на обмін курував особисто Єрмак.
показать весь комментарий
22.04.2026 12:50 Ответить
Это пиз...ец. Совсем уже е..анулись,дегенераты. Лучше судей наших туда демонтируйте,е..аньки. Нормальных слов нет,одни маты.
показать весь комментарий
22.04.2026 12:50 Ответить
"От цікаво, у нас деякі співробітники ДМСУ і СБУ працюють на ворога, чи просто корисні ідіоти?", - резюмує правозахисник Захаров.
Не хіба йому цікаво.
А якщо взяти до уваги,що ще раніше видавали в лапи фсб чеченців,що воювали на боці України,то далеко не корисні ідіоти.
Працює агентурна мережа на вищому рівні,яку розвідник Ч. назвав кротофермою.,а для вибілювачів слуги-информация к размишлению.
показать весь комментарий
22.04.2026 12:52 Ответить
у нас війна з рашкою і все одно можуть депортувати до рф? це як? це блд ЩО? на кого ви працюєте, тварі?
показать весь комментарий
22.04.2026 12:56 Ответить
Я вибачаюсь,знав дізель-саша, емігрував він до Штатів по зеленій картці.
показать весь комментарий
22.04.2026 13:05 Ответить
Кацапських попів не депортують. Напевне тому що вони на службі в феесбешній секті кірюші гундяєва...
показать весь комментарий
22.04.2026 13:00 Ответить
А хто буде займатися забезпеченням явочних місць, місць навчання агентури, складування зброї, вибухових речовин та літератури. Ніяк їх чіпати не можна, а то ху .... лостан платити перестанет
показать весь комментарий
22.04.2026 13:11 Ответить
Зеленяку на гілляку
показать весь комментарий
22.04.2026 13:00 Ответить
Це або фейк, або показує дебілізм, а скоріше наявність агентів ху....лостану, у вищих структурах влади. Хоча б розуму вистачило, що будуть думатимуть ті, хто воює за Україну. Скільки ж підлості треба мати
показать весь комментарий
22.04.2026 13:03 Ответить
У нас що ще й досі видають людей кацапам?
показать весь комментарий
22.04.2026 13:06 Ответить
Тільки за гроші, причому великі
показать весь комментарий
22.04.2026 13:12 Ответить
Там шо **** дались?
показать весь комментарий
22.04.2026 13:07 Ответить
Наша влада працює на паРашу. Ми це давно знаємо. Оманські домовленості діють Тільки патріти заважають здати країну.
показать весь комментарий
22.04.2026 13:13 Ответить
може у тупорилих зеленсько-какаразнічних співробітників ДМСУ і СБУ просто існує певний план (як і у мусорів, кажуть злі язики), який треба виконувати "кров із носу"..
показать весь комментарий
22.04.2026 13:30 Ответить
Чого тільки одного? Чому б зібрати усіх винахідників військово техніки в Україні і не відправити до росії?
показать весь комментарий
22.04.2026 13:31 Ответить
Українська влада не вперше видає рашистам тих хто допомагав Україні в важку хвилину. А якщо Х'уйло ще пообіцяє що погодиться на переговори так українська влада з чистою душею віддасть рашистам всіх на кого Х'уйло покаже пальцем. А що чекає людей з РДК чи полку Калиновського якщо Ху'йло запропонує ''мірну угоду'' в обмін на видачу всіх хто воював проти Фашистської Сосії, даже не хочу представляти.
показать весь комментарий
22.04.2026 13:43 Ответить
 
 