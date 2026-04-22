Розробника НРК для ЗСУ Хакімова можуть депортувати до РФ, де йому загрожують тортури, - правозахисник Захаров. ФОТО
Відомий волонтер і розробник НРК Аслан Хакімов може бути депортований до Росії.
Про це у соцмережі пише правозахисник Борис Захаров, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За його інформацією, наразі Хакімов перебуває в ПТПІ і йому загрожує примусове видворення.
Деталі
"У росії Аслану загрожують катування, тривалий термін ув'язнення за підтримку ЗСУ, а може й смерть. Також винахідника можуть спробувати під катуваннями використати для роботи на армію нашого ворога. Навіть, якщо він порушив міграційне законодавство, він має нести за це відповідальність на території України. Видача Аслана Хакімова стала б грубим порушенням прав людини, міжнародних угод, ратифікованих Україною, і національного законодавства", - наголошує Захаров.
До того ж, він нагадав, що Хакімов є батьком 3 дітей - громадян України.
"От цікаво, у нас деякі співробітники ДМСУ і СБУ працюють на ворога, чи просто корисні ідіоти?" - резюмує правозахисник.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Можу навести приклад коли росіянку, що вювала на нашому боці, ледь не депортували з України у 2015, тобто ще при Порошенку. Дівчину врятувало тільки те що вона завагітніла.
його можуть депортувати за порушення українського міграційного законодавства.
оскільки він, судячи з усього, не є громадянином України, то підлягає https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0806-12#Text примусовому поверненню до країни походження.
схоже його країною походження є саме росія.
для такого видворення ніякі окремі міжурядові угоди, в тому числі й з кацапстаном не потрібні.
але, якщо існує загроза його життю та здоров'ю його цілком можуть видворити до третьої країни.
ну й останнє: законодавство країни перебування необхідно поважати й дотримуватись.
ви плутаєте примусове видворення з екстрадицією.
А якщо взяти до уваги,що ще раніше видавали в лапи фсб чеченців,що воювали на боці України,то далеко не корисні ідіоти.
Працює агентурна мережа на вищому рівні,яку розвідник Ч. назвав кротофермою.,а для вибілювачів слуги-информация к размишлению.
у нас корисних ідотів десь приблизно 45%. Це співвідношення стале, з невеликими коливаннями у певні історичні періоди через соціальні процеси (війни, кризи, міграції тощо).