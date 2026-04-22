Розробника НРК для ЗСУ Хакімова можуть депортувати до РФ, де йому загрожують тортури, - правозахисник Захаров. ФОТО

Відомий волонтер і розробник НРК Аслан Хакімов може бути депортований до Росії.

Про це у соцмережі пише правозахисник Борис Захаров, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За його інформацією, наразі Хакімов перебуває в ПТПІ і йому загрожує примусове видворення.

"У росії Аслану загрожують катування, тривалий термін ув'язнення за підтримку ЗСУ, а може й смерть. Також винахідника можуть спробувати під катуваннями використати для роботи на армію нашого ворога. Навіть, якщо він порушив міграційне законодавство, він має нести за це відповідальність на території України. Видача Аслана Хакімова стала б грубим порушенням прав людини, міжнародних угод, ратифікованих Україною, і національного законодавства", - наголошує Захаров.

До того ж, він нагадав, що Хакімов є батьком 3 дітей - громадян України.

"От цікаво, у нас деякі співробітники ДМСУ і СБУ працюють на ворога, чи просто корисні ідіоти?" - резюмує правозахисник.

