Розробника НРК для ЗСУ Хакімова можуть депортувати до РФ, де йому загрожують тортури, - правозахисник Захаров. ФОТО

Відомий волонтер і розробник НРК Аслан Хакімов може бути депортований до Росії.

Про це у соцмережі пише правозахисник Борис Захаров, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За його інформацією, наразі Хакімов перебуває в ПТПІ і йому загрожує примусове видворення.

Аслан Хакімов

Деталі

"У росії Аслану загрожують катування, тривалий термін ув'язнення за підтримку ЗСУ, а може й смерть. Також винахідника можуть спробувати під катуваннями використати для роботи на армію нашого ворога. Навіть, якщо він порушив міграційне законодавство, він має нести за це відповідальність на території України. Видача Аслана Хакімова стала б грубим порушенням прав людини, міжнародних угод, ратифікованих Україною, і національного законодавства", - наголошує Захаров.

До того ж, він нагадав, що Хакімов є батьком 3 дітей - громадян України.

"От цікаво, у нас деякі співробітники ДМСУ і СБУ працюють на ворога, чи просто корисні ідіоти?" - резюмує правозахисник.

у нас ще є якісь угоди з Кацапстаном про депортацію ?
22.04.2026 12:46
зелена наволочь така наволочь...
22.04.2026 12:45
Не перший випадок. Вже відправляли з військовополонених тих, хто відмовився від Кацапії. Пам'ятаєте один випадок з розправою кувалдою? А списки на обмін курував особисто Єрмак.
22.04.2026 12:50
22.04.2026 12:45
На жаль це система. Недолуге міграційне законодавство, нереформоване вже більше 12 років, що не враховує стан війни. Взагалі плююся, коли бачу щозаконодавчі акти не передбачають випадок війни, а розраховані тільки на мирний час. Так що претензіїї до парламентарів одразу двох скликань.
Можу навести приклад коли росіянку, що вювала на нашому боці, ледь не депортували з України у 2015, тобто ще при Порошенку. Дівчину врятувало тільки те що вона завагітніла.
22.04.2026 13:09
Справедливості заради додам, що громадянство вона отримала вже від Зелі.
22.04.2026 13:10
Анатолій Усиченко #552010 Але це не означає що Зеля є проукраїнською особою, хача можна згадати Вагнергейт, чи заборона відповідати на обстріли в зоні АТО і таке подібне!
22.04.2026 13:54
Само собою що «ні». Але і Порох і Зе це вихованці однієї школи. Тому до них я ставлюся майже рівно. Просто один по рівню соціального розвитку тягне на 17 рочків, другий на 15... До одного претензій 1/3 ешелона, до другого 2/3. «Хау, я все сказав»
22.04.2026 17:35
На жаль, це відсутність у вас мізків.
22.04.2026 13:59
Ваш шлях іде курсом на йух. Повідомляю, ваш шлях іде курсом на йух.
Включіть гуглмапс нейромережі.
Включіть гуглмапс мізкомережі.
Не включайте нічого - на вас очікує премія Дарвіна.
22.04.2026 17:39
можна і не чекати. Бо вона в тебе від народження.
22.04.2026 18:46
Телепню. Це премія призначається посмертно.
22.04.2026 19:04
так ти з дохлими мізками народилося
23.04.2026 07:57
Та у мене хоч дохлі але є.
А ти взагалі щось таке... абсолютно пустоголове здаеться. А може там у тебе просто суцільна кістка?
Ти сходь на рентген, перевірся. Пустота у тебе там чи моноліт. А то я вже за твій душевний стан турбуюсь. Он як тебе ковбасить.
23.04.2026 08:49
ще й з дзеркалом розмовляє
23.04.2026 14:41
Сказала голова й сховалась у унітазі.
23.04.2026 14:45
воно ще й в унітазі живе
23.04.2026 16:19
Як ти, бідолошний? Вже з унітазу виринув?
Гімна накуштувався? Можеш плюватись, чи все сам з'їси?
23.04.2026 17:17
Красно дякую. Вашими смаками не послуговуюсь
24.04.2026 11:07
На здоров'я. Не обляпайтесь.
24.04.2026 13:20
22.04.2026 12:46
здається ви неуважно читали.
його можуть депортувати за порушення українського міграційного законодавства.
оскільки він, судячи з усього, не є громадянином України, то підлягає https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0806-12#Text примусовому поверненню до країни походження.
схоже його країною походження є саме росія.
для такого видворення ніякі окремі міжурядові угоди, в тому числі й з кацапстаном не потрібні.
але, якщо існує загроза його життю та здоров'ю його цілком можуть видворити до третьої країни.
ну й останнє: законодавство країни перебування необхідно поважати й дотримуватись.
22.04.2026 14:51
слово "повернення" передбачає не тільки ногою під зад, а ще й прийом іншою стороною
22.04.2026 17:39
слухайте, припиніть свавільне тлумачення й почитайте законодавство, посилання я дав.
ви плутаєте примусове видворення з екстрадицією.
22.04.2026 19:53
Екстради́ція (видача затриманої особи) - форма міжнародної співпраці держав в боротьбі зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C злочинністю. Полягає в арешті і передачі однією державою іншій (за запитом) особи, що підозрюється або обвинувачується в скоєнні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD злочину, або ж засудженого злочинця.
23.04.2026 07:28
так, вибач, я сплутав депортацію з екстрадицією
23.04.2026 07:34
Хай звернеться до адвоката Андрія Є., він усім допомагає, коли відпочиває від служби на фронті.
22.04.2026 12:47
Правильно, нахєра нам НРК, росії вони потрібніші...
22.04.2026 12:47
Откуда может быть депортирован? Что такое ПТПІ?
Вы там буем по забору картины пишете или информацию нормально подаёте?
22.04.2026 12:49
Пункти тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства...мабуть на бітах та байтах економлять...
22.04.2026 13:03
22.04.2026 12:50
Это пиз...ец. Совсем уже е..анулись,дегенераты. Лучше судей наших туда демонтируйте,е..аньки. Нормальных слов нет,одни маты.
22.04.2026 12:50
"От цікаво, у нас деякі співробітники ДМСУ і СБУ працюють на ворога, чи просто корисні ідіоти?", - резюмує правозахисник Захаров.
Не хіба йому цікаво.
А якщо взяти до уваги,що ще раніше видавали в лапи фсб чеченців,що воювали на боці України,то далеко не корисні ідіоти.
Працює агентурна мережа на вищому рівні,яку розвідник Ч. назвав кротофермою.,а для вибілювачів слуги-информация к размишлению.
22.04.2026 12:52
у нас війна з рашкою і все одно можуть депортувати до рф? це як? це блд ЩО? на кого ви працюєте, тварі?
22.04.2026 12:56
Я вибачаюсь,знав дізель-саша, емігрував він до Штатів по зеленій картці.
22.04.2026 13:05
ні, не той. я в Укураїні
22.04.2026 14:00
Кацапських попів не депортують. Напевне тому що вони на службі в феесбешній секті кірюші гундяєва...
22.04.2026 13:00
А хто буде займатися забезпеченням явочних місць, місць навчання агентури, складування зброї, вибухових речовин та літератури. Ніяк їх чіпати не можна, а то ху .... лостан платити перестанет
22.04.2026 13:11
Зеленяку на гілляку
22.04.2026 13:00
Це або фейк, або показує дебілізм, а скоріше наявність агентів ху....лостану, у вищих структурах влади. Хоча б розуму вистачило, що будуть думатимуть ті, хто воює за Україну. Скільки ж підлості треба мати
22.04.2026 13:03
У нас що ще й досі видають людей кацапам?
22.04.2026 13:06
Тільки за гроші, причому великі
22.04.2026 13:12
Там шо **** дались?
22.04.2026 13:07
Наша влада працює на паРашу. Ми це давно знаємо. Оманські домовленості діють Тільки патріти заважають здати країну.
22.04.2026 13:13
Як саме заважають?
22.04.2026 15:53
може у тупорилих зеленсько-какаразнічних співробітників ДМСУ і СБУ просто існує певний план (як і у мусорів, кажуть злі язики), який треба виконувати "кров із носу"..
22.04.2026 13:30
Чого тільки одного? Чому б зібрати усіх винахідників військово техніки в Україні і не відправити до росії?
22.04.2026 13:31
Українська влада не вперше видає рашистам тих хто допомагав Україні в важку хвилину. А якщо Х'уйло ще пообіцяє що погодиться на переговори так українська влада з чистою душею віддасть рашистам всіх на кого Х'уйло покаже пальцем. А що чекає людей з РДК чи полку Калиновського якщо Ху'йло запропонує ''мірну угоду'' в обмін на видачу всіх хто воював проти Фашистської Сосії, даже не хочу представляти.
22.04.2026 13:43
Міндича та Дубілета з іншими "монаковськими патріотами" достати не можуть...Але заочні вироки та дійсні патріоти завжди у першу чергу...
22.04.2026 13:59
Вони що, зовсім шизанулись? Яка депортація в рашу? Падли...
22.04.2026 15:10
Не зрозуміло. А надання політичного притулку в такому випадку не передбачено?
22.04.2026 15:52
Якби він був Ізя Хакман, то закон би його захистив.
22.04.2026 17:54
ви шо долбойоби ?, як казав один політик
22.04.2026 18:13
"От цікаво, у нас деякі співробітники ДМСУ і СБУ працюють на ворога, чи просто корисні ідіоти?" Джерело: https://censor.net/ua/n3611801

у нас корисних ідотів десь приблизно 45%. Це співвідношення стале, з невеликими коливаннями у певні історичні періоди через соціальні процеси (війни, кризи, міграції тощо).
22.04.2026 20:22
 
 