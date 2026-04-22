На Сумщине российский дрон смертельно ранил мужчину

В Великописаревской громаде на Сумщине 22 апреля вследствие удара российского дрона погиб 67-летний местный житель.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

К сожалению, вследствие российского удара погиб мирный житель Великописаревской громады.

"67-летний мужчина получил тяжелые ранения вследствие попадания российского дрона вблизи автомобиля. Спасти его не удалось.

Искренние соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в сообщении.

Враг не прекращает атаковать гражданское население, на пограничной территории – чрезвычайно высокий риск для жизни.