Новости атака дрона по Сумщине
На Сумщине российский дрон смертельно ранил мужчину

обстрел Сумской области

В Великописаревской громаде на Сумщине 22 апреля вследствие удара российского дрона погиб 67-летний местный житель. 

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

К сожалению, вследствие российского удара погиб мирный житель Великописаревской громады.

"67-летний мужчина получил тяжелые ранения вследствие попадания российского дрона вблизи автомобиля. Спасти его не удалось.
Искренние соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в сообщении.

Враг не прекращает атаковать гражданское население, на пограничной территории – чрезвычайно высокий риск для жизни.

Хто там наверху, я вірю ви маєте більше засобів захистити небо прикорднних областей!!! То зробіть це!
22.04.2026 21:39 Ответить
 
 