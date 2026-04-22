На Сумщине российский дрон смертельно ранил мужчину
В Великописаревской громаде на Сумщине 22 апреля вследствие удара российского дрона погиб 67-летний местный житель.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
К сожалению, вследствие российского удара погиб мирный житель Великописаревской громады.
"67-летний мужчина получил тяжелые ранения вследствие попадания российского дрона вблизи автомобиля. Спасти его не удалось.
Искренние соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в сообщении.
Враг не прекращает атаковать гражданское население, на пограничной территории – чрезвычайно высокий риск для жизни.
