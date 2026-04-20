Враг интенсивно обстреливал 4 района Сумской области: двое раненых, есть разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 19 апреля 2026 года, российские войска совершили 39 обстрелов по 27 населенным пунктам Сумской области. Под вражеским огнем оказались Сумской, Шосткинский, Ахтырский и Роменский районы. Враг применял управляемые авиабомбы, ударные и FPV-дроны, минометы и артиллерию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Есть раненые

Как отмечается, в Сумском районе, в частности в Верхнесироватской громаде, в результате атаки БПЛА ранен 75-летний мужчина. Повреждены два частных домовладения, легковой автомобиль и линия электропередач.

Также в Сумской и Краснопольской громадах зафиксированы повреждения жилых домов, транспорта, складских помещений и объектов энергетической инфраструктуры.

Последствия

обстрел Сумской области
  • В Шосткинском районе наибольших разрушений подверглись Шосткинская и Глуховская громады - повреждены частные и многоквартирные дома, административные здания, автомобили, газопроводы и линии электропередач.
  • В Ахтырском районе, в Великописаревской громаде, повреждено частное домовладение.
  • В Роменском районе, в Недригайловской громаде, в результате атаки БПЛА ранена 86-летняя женщина.

На местах происшествий работали следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники. Правоохранители документируют последствия вражеских атак и собирают доказательства военных преступлений РФ.

Свідомий геноцид рашиських варварів проти мирного населення, на жаль "найвеличніший"такі слова не може сказати що йому страждання українського народу ,ось закон про антисимітизм під час війни він підписав,ось то проблема.
20.04.2026 08:57 Ответить
Обнюхана зелена макака закрився в бункері і не помічає наступу кацапів у Сумський області. Йому добре, флешку з криптою візьме - на віллу в Італію, а нам, скоріше, поближче до землі.
20.04.2026 09:04 Ответить
Тут всього 5 районів
20.04.2026 10:26 Ответить
 
 