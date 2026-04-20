Враг интенсивно обстреливал 4 района Сумской области: двое раненых, есть разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки, 19 апреля 2026 года, российские войска совершили 39 обстрелов по 27 населенным пунктам Сумской области. Под вражеским огнем оказались Сумской, Шосткинский, Ахтырский и Роменский районы. Враг применял управляемые авиабомбы, ударные и FPV-дроны, минометы и артиллерию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Есть раненые
Как отмечается, в Сумском районе, в частности в Верхнесироватской громаде, в результате атаки БПЛА ранен 75-летний мужчина. Повреждены два частных домовладения, легковой автомобиль и линия электропередач.
Также в Сумской и Краснопольской громадах зафиксированы повреждения жилых домов, транспорта, складских помещений и объектов энергетической инфраструктуры.
Последствия
- В Шосткинском районе наибольших разрушений подверглись Шосткинская и Глуховская громады - повреждены частные и многоквартирные дома, административные здания, автомобили, газопроводы и линии электропередач.
- В Ахтырском районе, в Великописаревской громаде, повреждено частное домовладение.
- В Роменском районе, в Недригайловской громаде, в результате атаки БПЛА ранена 86-летняя женщина.
На местах происшествий работали следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники. Правоохранители документируют последствия вражеских атак и собирают доказательства военных преступлений РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль