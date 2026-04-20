Ворог інтенсивно обстрілював 4 райони Сумщини: двоє поранених, є руйнування. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби, 19 квітня 2026 року, російські війська здійснили 39 обстрілів по 27 населених пунктах Сумської області. Під ворожим вогнем перебували Сумський, Шосткинський, Охтирський та Роменський райони. Ворог застосовував керовані авіабомби, ударні та FPV-дрони, міномети й артилерію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Є поранені

Як зазначається, у Сумському районі, зокрема у Верхньосироватській громаді, внаслідок атаки БпЛА поранено 75-річного чоловіка. Пошкоджено два приватні домоволодіння, легковий автомобіль та лінію електропередач.

Також у Сумській і Краснопільській громадах зафіксовано пошкодження житлових будинків, транспорту, складських приміщень та об’єктів енергетичної інфраструктури.

Читайте також: Обстріли Сумщини: пошкоджено будинки, транспорт і газову інфраструктуру. Є поранений. ФОТОрепортаж

обстріл Сумщини
  • У Шосткинському районі найбільших руйнувань зазнали Шосткинська та Глухівська громади — пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки, адміністративні будівлі, автомобілі, газопроводи та лінії електропередач.
  • В Охтирському районі, у Великописарівській громаді, пошкоджено приватне домоволодіння.
  • У Роменському районі, в Недригайлівській громаді, внаслідок атаки БпЛА поранено 86-річну жінку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Доба на Сумщині: 2 загиблих і 5 поранених. Ворог атакував підрозділ ДСНС. ФОТОрепортаж

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці документують наслідки ворожих атак і збирають докази воєнних злочинів РФ.

Свідомий геноцид рашиських варварів проти мирного населення, на жаль "найвеличніший"такі слова не може сказати що йому страждання українського народу ,ось закон про антисимітизм під час війни він підписав,ось то проблема.
20.04.2026 08:57 Відповісти
Обнюхана зелена макака закрився в бункері і не помічає наступу кацапів у Сумський області. Йому добре, флешку з криптою візьме - на віллу в Італію, а нам, скоріше, поближче до землі.
20.04.2026 09:04 Відповісти
Тут всього 5 районів
20.04.2026 10:26 Відповісти
 
 