Ворог інтенсивно обстрілював 4 райони Сумщини: двоє поранених, є руйнування. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби, 19 квітня 2026 року, російські війська здійснили 39 обстрілів по 27 населених пунктах Сумської області. Під ворожим вогнем перебували Сумський, Шосткинський, Охтирський та Роменський райони. Ворог застосовував керовані авіабомби, ударні та FPV-дрони, міномети й артилерію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Є поранені

Як зазначається, у Сумському районі, зокрема у Верхньосироватській громаді, внаслідок атаки БпЛА поранено 75-річного чоловіка. Пошкоджено два приватні домоволодіння, легковий автомобіль та лінію електропередач.

Також у Сумській і Краснопільській громадах зафіксовано пошкодження житлових будинків, транспорту, складських приміщень та об’єктів енергетичної інфраструктури.

Наслідки



















У Шосткинському районі найбільших руйнувань зазнали Шосткинська та Глухівська громади — пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки, адміністративні будівлі, автомобілі, газопроводи та лінії електропередач.

В Охтирському районі, у Великописарівській громаді, пошкоджено приватне домоволодіння.

У Роменському районі, в Недригайлівській громаді, внаслідок атаки БпЛА поранено 86-річну жінку.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці документують наслідки ворожих атак і збирають докази воєнних злочинів РФ.