На Сумщині російський дрон смертельно поранив чоловіка
У Великописарівській громаді на Сумщині 22 квітня внаслідок удару російського дрона загинув 67-річний місцевий житель.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
На жаль, внаслідок російського удару загинув цивільний мешканець Великописарівської громади
"67-річний чоловік отримав важкі поранення внаслідок влучання російського дрона поблизу автомобіля. Врятувати його не вдалося.
Щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - ідеться в повідомленні.
Ворог не припиняє атакувати цивільне населення, на прикордонні – надвисокий ризик для життя.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Nika Vesela
показати весь коментар22.04.2026 21:39 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
