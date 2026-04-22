На Сумщині російський дрон смертельно поранив чоловіка

У Великописарівській громаді на Сумщині 22 квітня внаслідок удару російського дрона загинув 67-річний місцевий житель.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

На жаль, внаслідок російського удару загинув цивільний мешканець Великописарівської громади

"67-річний чоловік отримав важкі поранення внаслідок влучання російського дрона поблизу автомобіля. Врятувати його не вдалося.

Щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - ідеться в повідомленні.

Ворог не припиняє атакувати цивільне населення, на прикордонні – надвисокий ризик для життя.