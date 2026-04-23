Сутки в Сумской области: оккупанты совершили около 100 обстрелов по 40 населенным пунктам: погибли 2 человека
За сутки, с утра 22 апреля до утра 23 апреля 2026 года, российские войска совершили около 100 обстрелов по 40 населенным пунктам в 19 территориальных громадах Сумской области.
В результате российских обстрелов территории области за сутки есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Враг применял минометы, артиллерию, РСЗО, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумщины.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Шосткинской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры;
- в Середино-Будской громаде поврежден многоквартирный жилой дом;
- в Глуховской громаде разрушен частный жилой дом, повреждены частные жилые дома, хозяйственные помещения, объекты гражданской инфраструктуры;
- в Свесской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры; нежилое помещение;
- в Ворожбянской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
- в Белопольской громаде поврежден многоквартирный жилой дом;
- в Великописаревской громаде разрушено частное домовладение, повреждены частное домовладение, автомобили;
- в Путивльской громаде поврежден гражданский легковой автомобиль;
- в Новослободской громаде повреждены помещение медицинского учреждения, объект гражданской инфраструктуры;
- в Краснопольской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
- в Сумской громаде повреждены нежилые помещения;
- в Ямпольской громаде в результате обстрела в ночь на 22 апреля разрушены и повреждены частные дома, хозяйственные постройки, объекты гражданской инфраструктуры, транспортные средства.
Пострадавшие
В Великописаревской громаде в результате удара вражеского дрона погиб 67-летний мужчина.
В Глуховской громаде в результате удара российского дрона погиб 67-летний мужчина.
В медицинских учреждениях получили помощь 57-летняя женщина и еще 5 детей, пострадавших в результате ударов БПЛА в Сумской громаде ночью 21 апреля: 11-летняя девочка и мальчики 1, 2, 8 и 14 лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль