Сутки в Сумской области: оккупанты совершили около 100 обстрелов по 40 населенным пунктам: погибли 2 человека

За сутки, с утра 22 апреля до утра 23 апреля 2026 года, российские войска совершили около 100 обстрелов по 40 населенным пунктам в 19 территориальных громадах Сумской области.

В результате российских обстрелов территории области за сутки есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

Враг применял минометы, артиллерию, РСЗО, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Шосткинской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры;

в Середино-Будской громаде поврежден многоквартирный жилой дом;

в Глуховской громаде разрушен частный жилой дом, повреждены частные жилые дома, хозяйственные помещения, объекты гражданской инфраструктуры;

в Свесской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры; нежилое помещение;

в Ворожбянской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;

в Белопольской громаде поврежден многоквартирный жилой дом;

в Великописаревской громаде разрушено частное домовладение, повреждены частное домовладение, автомобили;

в Путивльской громаде поврежден гражданский легковой автомобиль;

в Новослободской громаде повреждены помещение медицинского учреждения, объект гражданской инфраструктуры;

в Краснопольской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;

в Сумской громаде повреждены нежилые помещения;

в Ямпольской громаде в результате обстрела в ночь на 22 апреля разрушены и повреждены частные дома, хозяйственные постройки, объекты гражданской инфраструктуры, транспортные средства.

Пострадавшие

В Великописаревской громаде в результате удара вражеского дрона погиб 67-летний мужчина.

В Глуховской громаде в результате удара российского дрона погиб 67-летний мужчина.

В медицинских учреждениях получили помощь 57-летняя женщина и еще 5 детей, пострадавших в результате ударов БПЛА в Сумской громаде ночью 21 апреля: 11-летняя девочка и мальчики 1, 2, 8 и 14 лет.

Читайте: В результате вражеских ударов по Херсонской области 11 человек получили ранения. ФОТОрепортаж