РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13381 посетитель онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
127 0

Сутки в Сумской области: оккупанты совершили около 100 обстрелов по 40 населенным пунктам: погибли 2 человека

Сутки в Сумской области: 2 человека погибли в результате обстрелов

За сутки, с утра 22 апреля до утра 23 апреля 2026 года, российские войска совершили около 100 обстрелов по 40 населенным пунктам в 19 территориальных громадах Сумской области.

В результате российских обстрелов территории области за сутки есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Враг применял минометы, артиллерию, РСЗО, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Шосткинской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры;
  • в Середино-Будской громаде поврежден многоквартирный жилой дом;
  • в Глуховской громаде разрушен частный жилой дом, повреждены частные жилые дома, хозяйственные помещения, объекты гражданской инфраструктуры;
  • в Свесской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры; нежилое помещение;
  • в Ворожбянской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
  • в Белопольской громаде поврежден многоквартирный жилой дом;
  • в Великописаревской громаде разрушено частное домовладение, повреждены частное домовладение, автомобили;
  • в Путивльской громаде поврежден гражданский легковой автомобиль;
  • в Новослободской громаде повреждены помещение медицинского учреждения, объект гражданской инфраструктуры;
  • в Краснопольской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
  • в Сумской громаде повреждены нежилые помещения;
  • в Ямпольской громаде в результате обстрела в ночь на 22 апреля разрушены и повреждены частные дома, хозяйственные постройки, объекты гражданской инфраструктуры, транспортные средства.

Пострадавшие

В Великописаревской громаде в результате удара вражеского дрона погиб 67-летний мужчина.

В Глуховской громаде в результате удара российского дрона погиб 67-летний мужчина.

В медицинских учреждениях получили помощь 57-летняя женщина и еще 5 детей, пострадавших в результате ударов БПЛА в Сумской громаде ночью 21 апреля: 11-летняя девочка и мальчики 1, 2, 8 и 14 лет.

Автор: 

армия РФ (22561) обстрел (32243) Сумская область (4109)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 