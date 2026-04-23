Доба на Сумщині: окупанти здійснили близько 100 обстрілів по 40 населених пунктах: загинуло 2 людей

Протягом доби, з ранку 22 квітня до ранку 23 квітня 2026 року, російські війська здійснили близько 100 обстрілів по 40 населених пунктах у 19 територіальних громадах Сумської області.

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблі та постраждалі серед мирних жителів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Подробиці

Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Шосткинській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;

у Середино-Будській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок;

у Глухівській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури;

у Свеській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури; нежитлове приміщення;

у Ворожбянській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Білопільській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок;у Великописарівській громаді зруйноване приватне домоволодіння, пошкоджено приватне домоволодіння, автомобілі;

у Путивльській громаді пошкоджено цивільний легковий автомобіль;

у Новослобідській громаді пошкоджено приміщення медичного закладу, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Краснопільській громаді пошкоджено обєкт цивільної інфраструктури;

у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;

у Ямпільській громаді внаслідок обстрілу в ніч на 22 квітня зруйновано та пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, об’єкти цивільної інфраструктури, транспортні засоби.

Постраждалі

У Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого дрона загинув 67-річний чоловік.

У Глухівській громаді внаслідок удару російського дрона загинув 67-річний чоловік.

У медичних закладах отримали допомогу 57-річна жінка та ще 5 дітей, які постраждали внаслідок ударів БпЛА в Сумській громаді вночі 21 квітня: 11 річна дівчина та хлопці 1, 2, 8 та 14 років.

Читайте: Внаслідок ворожих ударів по Херсонщині 11 людей дістали поранення. ФОТОрепортаж