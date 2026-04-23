Внаслідок ворожих ударів по Херсонщині 11 людей дістали поранення. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська продовжували завдавати ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Чорнобаївка, Білозерка, Велетенське, Гончарне, Дніпровське, Зорівка, Кізомис, Надіївка, Новодмитрівка, Розлив, Ромашкове, Томина Балка, Черешеньки, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Томарине, Дудчани, Качкарівка, Новокаїри, Новорайськ, Костирка, Золота Балка, Українка, Нововоскресенське, Нововоронцовка, Осокорівка, Бургунка, Львове, Одрадокам'янка, Веселе та місто Херсон.

Чим били росіяни

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 11 приватних будинків.Також окупанти понівечили банківську установу, господарські споруди, газопровід та приватні автомобілі.

Через російську агресію 11 людей дістали поранення.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 6 людей.







