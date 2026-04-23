В результате вражеских ударов по Херсонской области 11 человек получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Камышаны, Приднепровское, Садовое, Чернобаевка, Белозерка, Велетенское, Гончарное, Днепровское, Зоровка, Кизомис, Надиевка, Новодмитровка, Розлив, Ромашково, Томина Балка, Черешеньки, Станислав, Софиевка, Александровка, Широкая Балка, Ивановка, Никольское, Новотягинка, Токаревка, Берислав, Томарино, Дудчаны, Качкаровка, Новокаиры, Новорайск, Костырка, Золотая Балка, Украинка, Нововоскресенское, Нововоронцовка, Осокоровка, Бургунка, Львово, Одрадокаменка, Веселое и город Херсон.

Чем били россияне

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 11 частных домов. Также оккупанты повредили банковское учреждение, хозяйственные постройки, газопровод и частные автомобили.

В результате российской агрессии 11 человек получили ранения.

Вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 6 человек.







