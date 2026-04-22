Вследствие вражеских ударов по Херсонщине 1 человек погиб, еще 6 получили ранения. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые и погибшие.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Берислав, Антоновка, Белозерка, Ромашково, Днепровское, Велетенское, Разлив, Зоровка, Кизомыс, Новодмитровка, Томина Балка, Борозенское, Бургунка, Веселое, Гавриловка, Змиевка, Золотая Балка, Казацкое, Крупица, Кучерское, Львово, Никольское, Михайловка, Нововоронцовка, Новоалександровка, Олешки, Понятовка, Приднепровское, Саблуковка, Садовое, Софиевка, Станислав, Токаревка, Тягинка, Украинка, Червоное, Широкая Балка и город Херсон.

Чем били россияне

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 10 частных домов. Также оккупанты повредили частные автомобили.

В результате российской агрессии 1 человек погиб, еще 6 получили ранения.

Вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 2 человека.







