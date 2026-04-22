Внаслідок ворожих ударів по Херсонщині 1 людина загинула, ще 6 - дістали поранення. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська продовжували завдавати ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені та загиблі.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Антонівка, Білозерка, Ромашкове, Дніпровське, Велетенське, Розлив, Зорівка, Кізомис, Новодмитрівка, Томина Балка, Борозенське, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Зміївка, Золота Балка, Козацьке, Крупиця, Кучерське, Львове, Микільське, Михайлівка, Нововоронцовка, Новоолександрівка, Олешки, Понятівка, Придніпровське, Саблуківка, Садове, Софіївка, Станіслав, Токарівка, Тягинка, Українка, Червоне, Широка Балка та місто Херсон.

Чим били росіяни

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків.Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 - дістали поранення.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 2 людини.







