В Днепре 24 апреля объявили днем траура по погибшим от российских атак

Россия цинично продолжает убивать мирных жителей Украины. Днепр почтит память мирных жителей, ставших жертвами террористических ударов России 16 и 23 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

Решение об объявлении траура принято в связи с трагическими последствиями последних обстрелов, унесших жизни мирных жителей Днепра.

"За минувшую неделю Россия цинично убила в Днепре в общей сложности уже восьмерых мирных граждан. Завтра в городе объявлен день траура по погибшим в результате атак 16 и 23 апреля", - написал Филатов.

