РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14460 посетителей онлайн
Новости
174 1

В Днепре 24 апреля объявили днем траура по погибшим от российских атак

Россия цинично продолжает убивать мирных жителей Украины. Днепр почтит память мирных жителей, ставших жертвами террористических ударов России 16 и 23 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

Решение об объявлении траура принято в связи с трагическими последствиями последних обстрелов, унесших жизни мирных жителей Днепра.

"За минувшую неделю Россия цинично убила в Днепре в общей сложности уже восьмерых мирных граждан. Завтра в городе объявлен день траура по погибшим в результате атак 16 и 23 апреля", - написал Филатов.

Смотрите: Волонтер из Днепра спасал соседей из-под завалов собственного дома: "С моим домом все хорошо, его просто нет. Я бомж, зато есть турникет". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22561) Днепр (4538) обстрел (32243) траур (248) Днепропетровская область (5085) Днепровский район (313)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щирі співчуття рідним та близьким загиблих Дніпрян. Смерть загарбникам!
показать весь комментарий
23.04.2026 14:25 Ответить
 
 