В Днепре 24 апреля объявили днем траура по погибшим от российских атак
Россия цинично продолжает убивать мирных жителей Украины. Днепр почтит память мирных жителей, ставших жертвами террористических ударов России 16 и 23 апреля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.
Детали
Решение об объявлении траура принято в связи с трагическими последствиями последних обстрелов, унесших жизни мирных жителей Днепра.
"За минувшую неделю Россия цинично убила в Днепре в общей сложности уже восьмерых мирных граждан. Завтра в городе объявлен день траура по погибшим в результате атак 16 и 23 апреля", - написал Филатов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Віталій #613985
показать весь комментарий23.04.2026 14:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
