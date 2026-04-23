У Дніпрі 24 квітня оголосили днем жалоби за загиблими від російських атак
Росія цинічно продовжує вбивати мирних громадян України. Дніпро вшановуватиме пам’ять цивільних мешканців, які стали жертвами терористичних ударів Росії 16 та 23 квітня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на міського голову Дніпра Бориса Філатова.
Деталі
Рішення про оголошення жалоби прийнято у зв'язку з трагічними наслідками останніх обстрілів, які забрали життя мирних дніпрян.
"За минулий тиждень Росія цинічно вбила у Дніпрі загалом вже вісьмох цивільних мирних людей. Завтра в Місті оголошено день трауру за загиблими внаслідок атак 16 та 23 квітня", – написав Філатов.
