У Дніпрі 24 квітня оголосили днем жалоби за загиблими від російських атак

П’ятницю, 24 квітня, у Дніпрі оголошено Днем жалоби

Росія цинічно продовжує вбивати мирних громадян України. Дніпро вшановуватиме пам’ять цивільних мешканців, які стали жертвами терористичних ударів Росії 16 та 23 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на міського голову Дніпра Бориса Філатова.

Деталі

Рішення про оголошення жалоби прийнято у зв'язку з трагічними наслідками останніх обстрілів, які забрали життя мирних дніпрян.

"За минулий тиждень Росія цинічно вбила у Дніпрі загалом вже вісьмох цивільних мирних людей. Завтра в Місті оголошено день трауру за загиблими внаслідок атак 16 та 23 квітня", – написав Філатов.

Щирі співчуття рідним та близьким загиблих Дніпрян. Смерть загарбникам!
23.04.2026 14:25 Відповісти
 
 