Финляндия потратит 3,2% ВВП на оборону до 2030 года, несмотря на меры жесткой экономии, - Reuters

Правительство заявило, что Финляндия увеличит расходы на оборону до 3,2% от валового внутреннего продукта к 2030 году, одновременно сокращая другие расходы и формируя бюджет на следующие четыре года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, экономика Финляндии испытала трудности после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, что вынудило Хельсинки в 2023 году присоединиться к военному альянсу НАТО и увеличить оборонные расходы, которые в 2025 году составили 2,5% ВВП, сообщает Reuters.

Премьер-министр Петтери Орпо заявил 22 апреля, что правительство будет направлять дополнительные средства в первую очередь на военный рекрутинг, курсы повышения квалификации для резервистов, развитие защиты от дронов и производство взрывчатых веществ.

Его правоцентристская коалиция также объявила о дальнейшем сокращении расходов, в частности на здравоохранение и социальные услуги, дополняя предыдущие меры жесткой экономии, которые пока не смогли сдержать рост государственного долга, который, по прогнозам, превысит 90% ВВП в 2026 году.

