Фінляндія витратить 3,2% ВВП на оборону до 2030 року попри заходи жорсткої економіки, - Reuters

Уряд заявив, що Фінляндія збільшить витрати на оборону до 3,2% від валового внутрішнього продукту до 2030 року, одночасно скорочуючи інші видатки та формуючи бюджет на наступні чотири роки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, економіка Фінляндії зазнала труднощів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, що змусило Гельсінкі у 2023 році приєднатися до військового альянсу НАТО та збільшити оборонні витрати, які у 2025 році становили 2,5% ВВП, інформує Reuters.

Прем’єр-міністр Петтері Орпо заявив 22 квітня, що уряд спрямовуватиме додаткові кошти насамперед на військовий рекрутинг, курси підвищення кваліфікації для резервістів, розвиток захисту від дронів і виробництво вибухових речовин.

Його правоцентристська коаліція також оголосила про подальше скорочення витрат, зокрема на охорону здоров’я та соціальні послуги, доповнюючи попередні заходи жорсткої економії, які поки що не змогли стримати зростання державного боргу, що, за прогнозами, перевищить 90% ВВП у 2026 році.

