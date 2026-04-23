Враг 11 раз пытался наступать на Покровском направлении, всего на фронте - 32 боестолкновения, - Генштаб

С начала суток агрессор 32 раза атаковал позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 23 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов.

Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Бачевск, Искрисковщина, Волфино, Коренок, Атинское, Студенок, Кислая Дубина, Рыжевка, Уланово;

в Черниговской области — Хриновка.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 40 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивной системы залпового огня.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал в направлении населенного пункта Зеленое.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 128-й ОВМБр, которые 199 суток удерживали позиции в Запорожье: стрелять приходилось на слух, ночников не было. ВИДЕО

На Купянском направлении враг четыре раза атаковал позиции Сил обороны в сторону населенных пунктов Радьковка, Подолы и Глушковка. До сих пор продолжается одно боестолкновение с противником.

Бои на востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении с начала суток противник наступательных действий не проводил.

На Славянском направлении враг совершил одну атаку в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики совершили шесть атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Александро-Шультыно, Софиевки и Новопавловки. Два боевых столкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 11 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Родинское, Мирноград, Покровск, Удачное, Муравка, Молодецкое и в сторону Кучерова Яра и Новопавловки. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не смогла создать буферную зону на границе, — ГПСУ

На Александровском направлении враг дважды наступал в районах населенных пунктов Калиновское и Злагода. Авиаудару подвергся населенный пункт Просяная.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили пять вражеских атак в районах населенных пунктов Доброполье, Зализничное, Гуляйпольское, Зеленое. Противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Новониколаевка, Воздвижевка, Долинка, Любицкое, Цветково, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Чаривное.

На Ореховском направлении противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Камышеваха и Юрковка.

На Приднепровском направлении враг проводил две безуспешные штурмовые операции в направлении Антоновского моста и о. Белогрудый.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.

Смотрите также: Враг продвигается в районе Мирного на Запорожье, - DeepState. КАРТА