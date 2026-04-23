Враг 11 раз пытался наступать на Покровском направлении, всего на фронте - 32 боестолкновения, - Генштаб
С начала суток агрессор 32 раза атаковал позиции Сил обороны.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 23 апреля, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов.
- Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Бачевск, Искрисковщина, Волфино, Коренок, Атинское, Студенок, Кислая Дубина, Рыжевка, Уланово;
- в Черниговской области — Хриновка.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 40 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивной системы залпового огня.
Ситуация в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал в направлении населенного пункта Зеленое.
На Купянском направлении враг четыре раза атаковал позиции Сил обороны в сторону населенных пунктов Радьковка, Подолы и Глушковка. До сих пор продолжается одно боестолкновение с противником.
Бои на востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении с начала суток противник наступательных действий не проводил.
На Славянском направлении враг совершил одну атаку в направлении Рай-Александровки.
На Краматорском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.
На Константиновском направлении захватчики совершили шесть атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Александро-Шультыно, Софиевки и Новопавловки. Два боевых столкновения продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 11 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Родинское, Мирноград, Покровск, Удачное, Муравка, Молодецкое и в сторону Кучерова Яра и Новопавловки. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Александровском направлении враг дважды наступал в районах населенных пунктов Калиновское и Злагода. Авиаудару подвергся населенный пункт Просяная.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили пять вражеских атак в районах населенных пунктов Доброполье, Зализничное, Гуляйпольское, Зеленое. Противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Новониколаевка, Воздвижевка, Долинка, Любицкое, Цветково, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Чаривное.
На Ореховском направлении противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Камышеваха и Юрковка.
На Приднепровском направлении враг проводил две безуспешные штурмовые операции в направлении Антоновского моста и о. Белогрудый.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
