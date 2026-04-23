В школах разъяснили правила проверки военных документов учащихся

Резерв+

Школы в Украине имеют право проверять наличие электронного военно-учетного документа (е-ВОД) у учащихся призывного возраста, однако требовать бумажный аналог вместо цифрового запрещено.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в разъяснении Министерства обороны Украины.

Вопрос возник на фоне практики, когда отдельные учебные заведения требовали от учащихся именно бумажные документы, несмотря на наличие электронных сервисов.

Обязанности школ по военному учету

В Министерстве обороны пояснили, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров №1487, учебные заведения обязаны вести персональный воинский учет учащихся призывного возраста. Это предусматривает проверку документов и внесение соответствующей информации в личные дела.

Проверка обычно происходит при зачислении в старшие классы или перед поступлением в высшие учебные заведения.

"Электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный вариант, при условии наличия QR-кода и актуальных данных в реестре", – отметили в Министерстве обороны.

Как работает электронный военный документ

Электронный военно-учетный документ доступен в приложении "Резерв+", на портале "Дія" или в виде распечатанной копии с QR-кодом. Все эти варианты равнозначны с юридической точки зрения.

Документ содержит данные из государственного реестра и действует в течение одного года с момента формирования.

Школа может проверить электронный военно-учетный документ путем сканирования QR-кода. В случае отсутствия технической возможности допускается использование распечатанной копии или обращение в территориальный центр комплектования.

Военный учет 17-летних

Отдельно в ведомстве напомнили, что юноши, которым в текущем году исполняется 17 лет, обязаны встать на воинский учет в период с 1 января по 31 июля.

Регистрацию можно пройти через электронный кабинет или лично в ТЦК. После этого данные автоматически отображаются в цифровых сервисах.

Щось мені підказує - чим частіше в школах будуть перевіряти наявність військово-облікового документа, тим швидше батьки своїх дітей-підлітків вивезуть з Неньки до Вільної Європи ... може в цьому і є справжня мета представників ЗЕвлади - щоб ще більше підвищити експорт дітей та молоді з території нескінченої війни до мирних країн , куди ЗЕвладоможці чкурніть після закінчення бойових дій ?!
23.04.2026 21:21 Ответить
это была сделка с ************.

вы нам 90 млрд. в долг и без контроля по воровству

мы вам детей, подростков, молодых, крепких, толковых, будущих работников для вас, девушек и женщин для улучшения демографии, а всех кто 25-60 в Украине в окопы чтобы быть щитом европы.
23.04.2026 21:38 Ответить
"Електронний військово-обліковий документ доступний у застосунку "Резерв+", на порталі "Дія" або у вигляді роздрукованої копії з QR-кодом" Джерело: https://censor.net/ua/n3612106

Що таке "Дія" і "Резерв+" з точки зору обов'язків Громадянина України? НІЩО? Нє, ПОВНЕ НІЩО! Тоді нащо посилатися на якісь додатки, які не мають обов'язкового застосування? Чому тоді не посилтися на "Тетріс" чи "Змійку"?

Інше питання: як сформувати QR-код на паперовий документ (приписне або військовий квиток)?

Ну а доповнення "та актуальних даних у реєстрі" - взагалі радує! І хто ж відповідає за цю "наявність"? Учень, якого перевіряють, чи державні органи, які ведуть облік? І якщо є невідповідність, то чому "нагинати" будуть учня школи, а не Голову РДА, який повинен був забезпечити (відповідно до своїх посадових обов'язків і як особа, призначена Президентом (котрий єдиний відповідає за питання мобілізації) облік і організувати виконання всіх вимог для встановлення на такий облік (як то проходження ВЛК, отримання "приписного" і т.ін.) Давати вказівки керівникам навчальних закладів він може - стопудово! А от забезпечити виконання цих "вказівок" вони можуть? Чи за це не платять, тому ігноруємо?
23.04.2026 21:31 Ответить
Коли там вже юнармія за кацапським прикладом? І чого молодь виїжджає з України...?
23.04.2026 21:36 Ответить
Вже вивозять дітей в інші країни з цієї зеленої країни вмрій
23.04.2026 22:03 Ответить
Короче на перше вересня та на останній дзвінок дівчата будуть танцювати з дівчатами.
23.04.2026 22:14 Ответить
«вимагати паперовий аналог замість цифрового заборонено.» наркоман з ларьчником вже зі старших класів підсаджують дітей на ДІЮ.
23.04.2026 22:19 Ответить
 
 