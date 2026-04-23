В школах разъяснили правила проверки военных документов учащихся

Школы в Украине имеют право проверять наличие электронного военно-учетного документа (е-ВОД) у учащихся призывного возраста, однако требовать бумажный аналог вместо цифрового запрещено.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в разъяснении Министерства обороны Украины.

Вопрос возник на фоне практики, когда отдельные учебные заведения требовали от учащихся именно бумажные документы, несмотря на наличие электронных сервисов.

Обязанности школ по военному учету

В Министерстве обороны пояснили, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров №1487, учебные заведения обязаны вести персональный воинский учет учащихся призывного возраста. Это предусматривает проверку документов и внесение соответствующей информации в личные дела.

Проверка обычно происходит при зачислении в старшие классы или перед поступлением в высшие учебные заведения.

"Электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный вариант, при условии наличия QR-кода и актуальных данных в реестре", – отметили в Министерстве обороны.

Как работает электронный военный документ

Электронный военно-учетный документ доступен в приложении "Резерв+", на портале "Дія" или в виде распечатанной копии с QR-кодом. Все эти варианты равнозначны с юридической точки зрения.

Документ содержит данные из государственного реестра и действует в течение одного года с момента формирования.

Школа может проверить электронный военно-учетный документ путем сканирования QR-кода. В случае отсутствия технической возможности допускается использование распечатанной копии или обращение в территориальный центр комплектования.

Военный учет 17-летних

Отдельно в ведомстве напомнили, что юноши, которым в текущем году исполняется 17 лет, обязаны встать на воинский учет в период с 1 января по 31 июля.

Регистрацию можно пройти через электронный кабинет или лично в ТЦК. После этого данные автоматически отображаются в цифровых сервисах.

