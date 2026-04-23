В школах разъяснили правила проверки военных документов учащихся
Школы в Украине имеют право проверять наличие электронного военно-учетного документа (е-ВОД) у учащихся призывного возраста, однако требовать бумажный аналог вместо цифрового запрещено.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в разъяснении Министерства обороны Украины.
Вопрос возник на фоне практики, когда отдельные учебные заведения требовали от учащихся именно бумажные документы, несмотря на наличие электронных сервисов.
Обязанности школ по военному учету
В Министерстве обороны пояснили, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров №1487, учебные заведения обязаны вести персональный воинский учет учащихся призывного возраста. Это предусматривает проверку документов и внесение соответствующей информации в личные дела.
Проверка обычно происходит при зачислении в старшие классы или перед поступлением в высшие учебные заведения.
"Электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный вариант, при условии наличия QR-кода и актуальных данных в реестре", – отметили в Министерстве обороны.
Как работает электронный военный документ
Электронный военно-учетный документ доступен в приложении "Резерв+", на портале "Дія" или в виде распечатанной копии с QR-кодом. Все эти варианты равнозначны с юридической точки зрения.
Документ содержит данные из государственного реестра и действует в течение одного года с момента формирования.
Школа может проверить электронный военно-учетный документ путем сканирования QR-кода. В случае отсутствия технической возможности допускается использование распечатанной копии или обращение в территориальный центр комплектования.
Военный учет 17-летних
Отдельно в ведомстве напомнили, что юноши, которым в текущем году исполняется 17 лет, обязаны встать на воинский учет в период с 1 января по 31 июля.
Регистрацию можно пройти через электронный кабинет или лично в ТЦК. После этого данные автоматически отображаются в цифровых сервисах.
Що таке "Дія" і "Резерв+" з точки зору обов'язків Громадянина України? НІЩО? Нє, ПОВНЕ НІЩО! Тоді нащо посилатися на якісь додатки, які не мають обов'язкового застосування? Чому тоді не посилтися на "Тетріс" чи "Змійку"?
Інше питання: як сформувати QR-код на паперовий документ (приписне або військовий квиток)?
Ну а доповнення "та актуальних даних у реєстрі" - взагалі радує! І хто ж відповідає за цю "наявність"? Учень, якого перевіряють, чи державні органи, які ведуть облік? І якщо є невідповідність, то чому "нагинати" будуть учня школи, а не Голову РДА, який повинен був забезпечити (відповідно до своїх посадових обов'язків і як особа, призначена Президентом (котрий єдиний відповідає за питання мобілізації) облік і організувати виконання всіх вимог для встановлення на такий облік (як то проходження ВЛК, отримання "приписного" і т.ін.) Давати вказівки керівникам навчальних закладів він може - стопудово! А от забезпечити виконання цих "вказівок" вони можуть? Чи за це не платять, тому ігноруємо?