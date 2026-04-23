У школах роз’яснили правила перевірки військових документів учнів

Школи в Україні мають право перевіряти наявність електронного військово-облікового документа (е-ВОД) у учнів призовного віку, однак вимагати паперовий аналог замість цифрового заборонено.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у роз’ясненні Міністерства оборони України.

Питання виникло на тлі практики, коли окремі заклади освіти вимагали від учнів саме паперові документи, попри наявність електронних сервісів.

Обов’язки шкіл щодо військового обліку

У Міністерстві оборони пояснили, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів №1487, заклади освіти зобов’язані вести персональний військовий облік учнів призовного віку. Це передбачає перевірку документів та внесення відповідної інформації до особових справ.

Перевірка зазвичай відбувається під час зарахування до старших класів або перед вступом до закладів вищої освіти.

"Електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий варіант, за умови наявності QR-коду та актуальних даних у реєстрі", – зазначили у Міністерстві оборони.

Як працює електронний військовий документ

Електронний військово-обліковий документ доступний у застосунку "Резерв+", на порталі "Дія" або у вигляді роздрукованої копії з QR-кодом. Усі ці варіанти є рівнозначними з юридичної точки зору.

Документ містить дані з державного реєстру та діє протягом одного року з моменту формування.

Школа може перевірити е-ВОД шляхом сканування QR-коду. У разі відсутності технічної можливості допускається використання роздрукованої копії або звернення до територіального центру комплектування.

Військовий облік 17-річних

Окремо у відомстві нагадали, що юнаки, яким у поточному році виповнюється 17 років, зобов’язані стати на військовий облік у період з 1 січня до 31 липня.

Реєстрацію можна пройти через електронний кабінет або особисто в ТЦК. Після цього дані автоматично відображаються у цифрових сервісах.

