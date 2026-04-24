В Украине ликвидировали сеть онлайн-казино с миллиардными оборотами, организованную гражданами РФ и Украины. ФОТОрепортаж
Прокуратура разоблачила организаторов нелегального игорного бизнеса, в котором участвовали граждане РФ и украинцы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
"Двое граждан РФ и жена одного из них, гражданка Украины, создали масштабную сеть азартных игр в интернете. К работе они привлекли еще семерых украинцев", — говорится в сообщении.
Использование подконтрольных IT-компаний и легализация средств
Через подконтрольные IT-компании участники схемы обеспечивали работу как минимум пяти веб-ресурсов для онлайн-казино. Часть из них ранее действовала легально, однако после аннулирования лицензий организаторы создали новые сайты с теми же названиями и продолжили незаконную деятельность.
Расчеты проводились преимущественно в криптовалюте, в частности в стейблкоинах USDT. Игроки переводили средства на криптокошельки организаторов, что затрудняло отслеживание финансовых потоков.
Для отмывания доходов деньги сначала аккумулировались на счетах предприятия, зарегистрированного в Эстонии. Оттуда средства выводились на подконтрольные офшорные компании, что позволяло скрывать их незаконное происхождение.
В целом, по данным следствия, было легализовано активов на сумму, эквивалентную более 5 миллиардов гривен.
Подозрения фигурантам дела
Всем участникам инкриминируется совершение преступлений в составе организованной группы и организация незаконной деятельности по проведению азартных игр (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 УК Украины).
Трем организаторам дополнительно сообщено о подозрении в легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Двум гражданам РФ подозрение сообщено заочно, гражданке Украины — лично. Местонахождение еще семи участников устанавливается, уведомление о подозрении им направлено в предусмотренном законом порядке через родственников.
Схема раскрыта и задокументирована благодаря совместной работе прокуроров Офиса Генерального прокурора, БЭБ и СБУ.
В заголовку чітко вказано "В Україні ліквідували мережу онлайн-казино...) і ні слова про реальні заклади, які чудово видно з назвою CASINO!
А тепер питання - які ж "казіно" все ж таки організували кацапи з колаборантами в Україні? Бо, якщо це "онлайн-казино" - це одна справа, а ось якщо це вже фізично влаштовані, вальяжні, з усіма атрибутами, то це вже зовсім інший рівень "рєшалово" на дуже високому державному рівні і люди, що кришували це все, зовсім не прості "шестірки", а цілі "тузи", що сидять при владі.