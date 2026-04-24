В Украине ликвидировали сеть онлайн-казино с миллиардными оборотами, организованную гражданами РФ и Украины. ФОТОрепортаж

Нелегальные онлайн-казино: в Украине раскрыли масштабную схему легализации доходов

Прокуратура разоблачила организаторов нелегального игорного бизнеса, в котором участвовали граждане РФ и украинцы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

"Двое граждан РФ и жена одного из них, гражданка Украины, создали масштабную сеть азартных игр в интернете. К работе они привлекли еще семерых украинцев", — говорится в сообщении.

Использование подконтрольных IT-компаний и легализация средств

Через подконтрольные IT-компании участники схемы обеспечивали работу как минимум пяти веб-ресурсов для онлайн-казино. Часть из них ранее действовала легально, однако после аннулирования лицензий организаторы создали новые сайты с теми же названиями и продолжили незаконную деятельность.

Расчеты проводились преимущественно в криптовалюте, в частности в стейблкоинах USDT. Игроки переводили средства на криптокошельки организаторов, что затрудняло отслеживание финансовых потоков.

Для отмывания доходов деньги сначала аккумулировались на счетах предприятия, зарегистрированного в Эстонии. Оттуда средства выводились на подконтрольные офшорные компании, что позволяло скрывать их незаконное происхождение.

В целом, по данным следствия, было легализовано активов на сумму, эквивалентную более 5 миллиардов гривен.

Подозрения фигурантам дела

Всем участникам инкриминируется совершение преступлений в составе организованной группы и организация незаконной деятельности по проведению азартных игр (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 УК Украины).

Трем организаторам дополнительно сообщено о подозрении в легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Двум гражданам РФ подозрение сообщено заочно, гражданке Украины — лично. Местонахождение еще семи участников устанавливается, уведомление о подозрении им направлено в предусмотренном законом порядке через родственников.

Схема раскрыта и задокументирована благодаря совместной работе прокуроров Офиса Генерального прокурора, БЭБ и СБУ.

В Украине раскрыли схему с онлайн-казино на сумму более 5 млрд грн
Так вже виросли свіженькі - вони як гриби після дощу - святе місце пустим не буває
показать весь комментарий
24.04.2026 10:52 Ответить
А лобістів Гетьманцева та Арахамію не арештували?
показать весь комментарий
24.04.2026 10:54 Ответить
Стільки років війна, скільки горя, і ничого не змінюється, куди не копни у кримінал, чи якусь схему, сидить кацап і з рядом з ним наш підкацапник...
показать весь комментарий
24.04.2026 10:55 Ответить
Горе в Захисників Українців, які боронять життям від московитів Україну!!
А тут, потороч якась, «здивовані мадами» з цуциками і кішечками, тільки очі витріщають, але знають, що вони обісралися уже ДАВНО, як тільки з московітами-убивцями, зробили цей злочин!!
Вішати їх треба, а тваринок, у приют, щоб не тинялися…
показать весь комментарий
24.04.2026 11:18 Ответить
Ну шахраї, ясно.Тим хто співпрацював з кацапами можна зраду шить сміливо, з конфіскацією майна.Хто ці чудові люди які витратили 5млрд.на хєр знає шо?
показать весь комментарий
24.04.2026 10:59 Ответить
Расчистили поле для казино,которое крышке помощник сивковича,отличная работа коррупционеров.
показать весь комментарий
24.04.2026 11:02 Ответить
думал казино только онлайн остались
показать весь комментарий
24.04.2026 11:05 Ответить
Зверніть увагу, що все це дійство відбувалося за участі «насєлєнія», яке «шукало заробітку», десь у глухому покинутому селищі!!!!
Місцева терГромада, про таке неподобство і не знала…. Як і зеленський з татаровим і гетьманцевим??? Вчасно єрмака зняв з охфвісу зеленський, тепер буданов нехай сьорбає лайно з днища, де саме рідке лайно…
показать весь комментарий
24.04.2026 11:12 Ответить
Що значить "ліквідували"? В сенсі переписали на інших власників? То так і пишіть, бо цей бізнес як працював, так і продовжить працювати, лише прибутки підуть в інші кишені.
показать весь комментарий
24.04.2026 11:18 Ответить
Навіть тваринці на фото морду замилили... Вона теж причетна до шахрайства? А президентам на доларах-забули...
показать весь комментарий
24.04.2026 11:19 Ответить
Ну є ж закони того бізнесу - хочеш гратись - грайся, але 40-45%, у кращому випадку, віддай на дах - краще сбу чи дбр.
показать весь комментарий
24.04.2026 11:22 Ответить
Іноді читаєш назву, а потім сам текст опуса і не розумієш - це так було задумано брехати, чи це такі неуважні(тупі?) адміни, що пропускають таку фігню?
В заголовку чітко вказано "В Україні ліквідували мережу онлайн-казино...) і ні слова про реальні заклади, які чудово видно з назвою CASINO!
А тепер питання - які ж "казіно" все ж таки організували кацапи з колаборантами в Україні? Бо, якщо це "онлайн-казино" - це одна справа, а ось якщо це вже фізично влаштовані, вальяжні, з усіма атрибутами, то це вже зовсім інший рівень "рєшалово" на дуже високому державному рівні і люди, що кришували це все, зовсім не прості "шестірки", а цілі "тузи", що сидять при владі.
показать весь комментарий
24.04.2026 11:24 Ответить
Велика проблема в тому, що наші бійці знімають стрес через онлайн-ігри. Витрачається багато грошей, зароблених кров*ю. Всі онлайн-казино треба закрити, бо це велика біда.
показать весь комментарий
24.04.2026 11:35 Ответить
гнида генпрокурор кравченко дав час попрацювати і поотримувати відкати
показать весь комментарий
24.04.2026 11:40 Ответить
Це мабуть російське ІПСО. Не може якийсь російський громадянин займатися таким бізнесом в Україні при такому патріотичному президенті. В нас кордон, нафтопроводи і бізнес на замку від кацапів, так 73%?
показать весь комментарий
24.04.2026 12:14 Ответить
Заблюрили котика і собачку ))
показать весь комментарий
24.04.2026 12:17 Ответить
 
 