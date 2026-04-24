В Украине ликвидировали сеть онлайн-казино с миллиардными оборотами, организованную гражданами РФ и Украины. ФОТОрепортаж

Прокуратура разоблачила организаторов нелегального игорного бизнеса, в котором участвовали граждане РФ и украинцы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

"Двое граждан РФ и жена одного из них, гражданка Украины, создали масштабную сеть азартных игр в интернете. К работе они привлекли еще семерых украинцев", — говорится в сообщении.

Использование подконтрольных IT-компаний и легализация средств

Через подконтрольные IT-компании участники схемы обеспечивали работу как минимум пяти веб-ресурсов для онлайн-казино. Часть из них ранее действовала легально, однако после аннулирования лицензий организаторы создали новые сайты с теми же названиями и продолжили незаконную деятельность.

Расчеты проводились преимущественно в криптовалюте, в частности в стейблкоинах USDT. Игроки переводили средства на криптокошельки организаторов, что затрудняло отслеживание финансовых потоков.

Для отмывания доходов деньги сначала аккумулировались на счетах предприятия, зарегистрированного в Эстонии. Оттуда средства выводились на подконтрольные офшорные компании, что позволяло скрывать их незаконное происхождение.

В целом, по данным следствия, было легализовано активов на сумму, эквивалентную более 5 миллиардов гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": PlayCity аннулировало лицензию онлайн-казино Cosmolot

Подозрения фигурантам дела

Всем участникам инкриминируется совершение преступлений в составе организованной группы и организация незаконной деятельности по проведению азартных игр (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 УК Украины).

Трем организаторам дополнительно сообщено о подозрении в легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Двум гражданам РФ подозрение сообщено заочно, гражданке Украины — лично. Местонахождение еще семи участников устанавливается, уведомление о подозрении им направлено в предусмотренном законом порядке через родственников.

Схема раскрыта и задокументирована благодаря совместной работе прокуроров Офиса Генерального прокурора, БЭБ и СБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "ПлейСити" аннулировало лицензию Favbet на организацию работы залов игровых автоматов: в чем причина?













