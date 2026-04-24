В Україні ліквідували мережу онлайн-казино з мільярдними оборотами, яку організували громадяни РФ та України. ФОТОрепортаж
Прокуратура викрила організаторів нелегального грального бізнесу, до якого були залучені громадяни РФ та українці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
"Двоє громадян РФ та дружина одного з них, громадянка України, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті. До роботи вони залучили ще сімох українців", - йдеться в повідомленні.
Використання підконтрольних IT-компаній та легалізація коштів
Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконну діяльність.
Розрахунки проводилися переважно у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах USDT. Гравці переказували кошти на криптогаманці організаторів, що ускладнювало відстеження фінансових потоків.
Для відмивання доходів гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії. Звідти кошти виводилися на підконтрольні офшорні компанії, що дозволяло приховувати їхнє незаконне походження.
Загалом, за даними слідства, було легалізовано активів на суму, еквівалентну понад 5 мільярдів гривень.
Підозри фігурантам справи
Усім учасникам інкриміновано вчинення злочинів у складі організованої групи та організацію незаконної діяльності з проведення азартних ігор (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України).
Трьом організаторам додатково повідомлено про підозру у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).
Двом громадянам РФ підозру повідомлено заочно, громадянці України — особисто. Місцезнаходження ще семи учасників встановлюється, повідомлення про підозру їм здійснено у передбаченому законом порядку через родичів.
Схему викрито та задокументовано завдяки спільній роботі прокурорів Офісу Генерального прокурора, БЕБ та СБУ.
В заголовку чітко вказано "В Україні ліквідували мережу онлайн-казино...) і ні слова про реальні заклади, які чудово видно з назвою CASINO!
А тепер питання - які ж "казіно" все ж таки організували кацапи з колаборантами в Україні? Бо, якщо це "онлайн-казино" - це одна справа, а ось якщо це вже фізично влаштовані, вальяжні, з усіма атрибутами, то це вже зовсім інший рівень "рєшалово" на дуже високому державному рівні і люди, що кришували це все, зовсім не прості "шестірки", а цілі "тузи", що сидять при владі.