В Україні ліквідували мережу онлайн-казино з мільярдними оборотами, яку організували громадяни РФ та України. ФОТОрепортаж

Прокуратура викрила організаторів нелегального грального бізнесу, до якого були залучені громадяни РФ та українці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Двоє громадян РФ та дружина одного з них, громадянка України, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті. До роботи вони залучили ще сімох українців", - йдеться в повідомленні.

Використання підконтрольних IT-компаній та легалізація коштів

Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконну діяльність.

Розрахунки проводилися переважно у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах USDT. Гравці переказували кошти на криптогаманці організаторів, що ускладнювало відстеження фінансових потоків.

Для відмивання доходів гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії. Звідти кошти виводилися на підконтрольні офшорні компанії, що дозволяло приховувати їхнє незаконне походження.

Загалом, за даними слідства, було легалізовано активів на суму, еквівалентну понад 5 мільярдів гривень.

Підозри фігурантам справи

Усім учасникам інкриміновано вчинення злочинів у складі організованої групи та організацію незаконної діяльності з проведення азартних ігор (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України).

Трьом організаторам додатково повідомлено про підозру у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Двом громадянам РФ підозру повідомлено заочно, громадянці України — особисто. Місцезнаходження ще семи учасників встановлюється, повідомлення про підозру їм здійснено у передбаченому законом порядку через родичів.

Схему викрито та задокументовано завдяки спільній роботі прокурорів Офісу Генерального прокурора, БЕБ та СБУ.

Схему з онлайн-казино на понад 5 млрд грн викрили в Україні
Так вже виросли свіженькі - вони як гриби після дощу - святе місце пустим не буває
24.04.2026 10:52 Відповісти
А лобістів Гетьманцева та Арахамію не арештували?
24.04.2026 10:54 Відповісти
Стільки років війна, скільки горя, і ничого не змінюється, куди не копни у кримінал, чи якусь схему, сидить кацап і з рядом з ним наш підкацапник...
24.04.2026 10:55 Відповісти
Горе в Захисників Українців, які боронять життям від московитів Україну!!
А тут, потороч якась, «здивовані мадами» з цуциками і кішечками, тільки очі витріщають, але знають, що вони обісралися уже ДАВНО, як тільки з московітами-убивцями, зробили цей злочин!!
Вішати їх треба, а тваринок, у приют, щоб не тинялися…
24.04.2026 11:18 Відповісти
Ну шахраї, ясно.Тим хто співпрацював з кацапами можна зраду шить сміливо, з конфіскацією майна.Хто ці чудові люди які витратили 5млрд.на хєр знає шо?
24.04.2026 10:59 Відповісти
Расчистили поле для казино,которое крышке помощник сивковича,отличная работа коррупционеров.
24.04.2026 11:02 Відповісти
думал казино только онлайн остались
24.04.2026 11:05 Відповісти
Зверніть увагу, що все це дійство відбувалося за участі «насєлєнія», яке «шукало заробітку», десь у глухому покинутому селищі!!!!
Місцева терГромада, про таке неподобство і не знала…. Як і зеленський з татаровим і гетьманцевим??? Вчасно єрмака зняв з охфвісу зеленський, тепер буданов нехай сьорбає лайно з днища, де саме рідке лайно…
24.04.2026 11:12 Відповісти
Що значить "ліквідували"? В сенсі переписали на інших власників? То так і пишіть, бо цей бізнес як працював, так і продовжить працювати, лише прибутки підуть в інші кишені.
24.04.2026 11:18 Відповісти
Навіть тваринці на фото морду замилили... Вона теж причетна до шахрайства? А президентам на доларах-забули...
24.04.2026 11:19 Відповісти
Ну є ж закони того бізнесу - хочеш гратись - грайся, але 40-45%, у кращому випадку, віддай на дах - краще сбу чи дбр.
24.04.2026 11:22 Відповісти
Іноді читаєш назву, а потім сам текст опуса і не розумієш - це так було задумано брехати, чи це такі неуважні(тупі?) адміни, що пропускають таку фігню?
В заголовку чітко вказано "В Україні ліквідували мережу онлайн-казино...) і ні слова про реальні заклади, які чудово видно з назвою CASINO!
А тепер питання - які ж "казіно" все ж таки організували кацапи з колаборантами в Україні? Бо, якщо це "онлайн-казино" - це одна справа, а ось якщо це вже фізично влаштовані, вальяжні, з усіма атрибутами, то це вже зовсім інший рівень "рєшалово" на дуже високому державному рівні і люди, що кришували це все, зовсім не прості "шестірки", а цілі "тузи", що сидять при владі.
24.04.2026 11:24 Відповісти
 
 