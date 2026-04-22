PlayCity анулювало ліцензію Cosmolot. Власник онлайн-казино зупинив дію цього рішення через суд (оновлено)

Державне агентство PlayCity припинило ліцензію ТОВ "Спейсикс", що здійснює діяльність під брендом Cosmolot.

Як повідомили в агентстві, підставою для такого рішення стали встановлені під час перевірки порушення вимог законодавства щодо здійснення розрахунків, зокрема використання p2p-платежів (прямі електронні перекази коштів із однієї картки на іншу через інтернет-банкінг).

Окрім припинення ліцензії, до компанії застосовано фінансові санкції, зокрема:

8,6 млн грн – за здійснення розрахунків із використанням p2p-платежів,

4,3 млн грн – за можливість поповнити рахунок із банківських карт третіх осіб.

Доповнено 27 квітня:

Своєю чергою у пресслужбі Cosmolot заявили, що вже 24 квітня Київський окружний адміністративний суд прийняв рішення про забезпечення поданого компанією позовуі призупинив дію рішення щодо анулювання ліцензії компанії ТОВ "Спейсикс". Таким чином, ліцензія компанії на провадження азартних ігор в інтернеті в Україні залишається чинною, наголосили в компанії.

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Ухилення від сплати податків

Як повідомлялося, в квітні 2024 року детективи Бюро економічної безпеки розслідували ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків відомим організатором азартних ігор казино в інтернеті. За даними медіа,тоді йшлося саме про казино "Космолот".

Тоді банківські рахунки підприємства були арештовані, але компанії дозволили сплачувати всі необхідні платежі до бюджету, а також виплачувати заробітну плату.

Гральний бізнес в Україні

Нагадаємо, в середині квітня 2026 року Міністерство цифрової трансформації запустило послугу цифрового ліцензування грального бізнесу через портал "Дія". Відтепер компанії можуть отримувати ліцензії на організацію та проведення азартних ігор повністю онлайн ‒ без паперових документів і без офлайн-взаємодії з державними органами.

На початку березня стало відомо, що Міністерство цифрової трансформації найближчим часом має запропонувати Кабінету Міністрів зміни до Податкового кодексу, які мають на меті зробити систему оподаткування грального бізнесу зрозумілішою та прозорішою.

У січні 2026 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, необхідну для запуску Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ). Це дозволить контролювати роботу легального грального бізнесу в режимі реального часу.

До того Міністерство цифрової трансформації України спільно з державним агентством "ПлейСіті" розробило документ, який встановлює фінансові та часові ліміти для гравців у азартні ігри.

Перед тим повідомлялося, що державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом "ПлейСіті" оголосило тендер на створення Реєстру осіб, яким обмежено участь в азартних іграх.