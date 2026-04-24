"Укрпочта" получит более полумиллиарда гривен от продажи недвижимости, - Кулеба

После модернизации сети "Укрпочта" реализует недвижимость, утратившую операционное значение. Речь идет о бывших складах, сортировочных центрах и других зданиях - более 13 тыс. кв. м объектов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Продажа состоялась в ходе 8 аукционов на Prozorro.Продажи. Стартовая стоимость лотов составляла около 110 млн грн, но в ходе торгов выросла более чем в четыре раза – до свыше 517 млн грн.

"Наибольший результат – во Львове. Объект продали за 462 млн грн при стартовой цене 56 млн грн", – отметил Кулеба.

Всего "Укрпочта" выставила на продажу около 20 объектов. Речь идет исключительно об активах, которые не использовались в операционной деятельности компании.

Их содержание обходилось как минимум в 3,5 млн грн ежегодно только в виде налогов, без учета расходов на охрану и коммунальные услуги.

Полученные от продажи средства компания планирует инвестировать в развитие - в частности, в логистику, сервисы и повышение эффективности работы национального почтового оператора.

В компании подчеркивают: активы должны работать на развитие, а не создавать дополнительные расходы.

