"Укрпочта" получит более полумиллиарда гривен от продажи недвижимости, - Кулеба

"Укрпочта" продала непрофильные активы: рекордный лот — во Львове за 462 млн грн

После модернизации сети "Укрпочта" реализует недвижимость, утратившую операционное значение. Речь идет о бывших складах, сортировочных центрах и других зданиях - более 13 тыс. кв. м объектов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Продажа состоялась в ходе 8 аукционов на Prozorro.Продажи. Стартовая стоимость лотов составляла около 110 млн грн, но в ходе торгов выросла более чем в четыре раза – до свыше 517 млн грн.

"Наибольший результат – во Львове. Объект продали за 462 млн грн при стартовой цене 56 млн грн", – отметил Кулеба.

Продали около 20 объектов

Всего "Укрпочта" выставила на продажу около 20 объектов. Речь идет исключительно об активах, которые не использовались в операционной деятельности компании.

Их содержание обходилось как минимум в 3,5 млн грн ежегодно только в виде налогов, без учета расходов на охрану и коммунальные услуги.

Полученные от продажи средства компания планирует инвестировать в развитие - в частности, в логистику, сервисы и повышение эффективности работы национального почтового оператора.

В компании подчеркивают: активы должны работать на развитие, а не создавать дополнительные расходы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укрпочта" запустила доставку в почтоматы в Киеве. В планах до конца года – 1000 точек по всей стране

Укрпошта чи її директор?
******* з усіх сторін(
якраз інвестують смілянському на премію )))
Чорту Смілянському у зуби!
24.04.2026 11:43 Ответить
Треба Смілянському дати премію!
24.04.2026 11:44 Ответить
Пляшки здам а отримані гроші проп'ю...
24.04.2026 11:45 Ответить
Смілянському на премію якраз буде.
24.04.2026 11:53 Ответить
Укрпошта отримає понад пів мільярда гривень від продажу нерухомості, - Кулеба і будуть витрачені на підвищення винагороди супермененджерам і їх обслуги, обладнання офісів, дорогох авто, навчання у Трускавці, Буковелі, обмін досвідом у Монако, Маямі...
24.04.2026 11:54 Ответить
А тим часом Нова Почта... Як приклад того що таке колгосп Укрпошта https://youtube.com/shorts/8N73xiT8mdg?si=ARF2dBW9vJp-lwaw
24.04.2026 11:56 Ответить
На премии керивникам все пойдет.
24.04.2026 12:02 Ответить
Так це ж уже будо в Україні за 30 років !!!
Чого тільки не продавали та якого майна, оті привладні мародери!!
- приватизаційні сертифікати
територію з майном:
- ДОСААФ
- ВІЙСЬКТОРГІВ
- ВІЙСЬКОВИХ РАДГОСПІВ
- ВІЙСЬКОВОГО ЛІСНИЦТВА
- надлишкового військового….
Тому Чечетов з Семенюк і пішли на те, щоб їх УБИЛИ!!
Тепер, і до Пошти підійшли…
Усі особи, що були причетними до цього, тепер «остєпєньониї» і ховаються у ВИШАХ, як викладачі…. Навчають КРАСТИ!! Єнахуров і павленко, можуть це пояснити!!!
24.04.2026 12:13 Ответить
а какого хера вы недвижимость каждого гражданина продаёте и тащите в карман?
