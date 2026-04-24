"Укрпочта" получит более полумиллиарда гривен от продажи недвижимости, - Кулеба
После модернизации сети "Укрпочта" реализует недвижимость, утратившую операционное значение. Речь идет о бывших складах, сортировочных центрах и других зданиях - более 13 тыс. кв. м объектов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.
Продажа состоялась в ходе 8 аукционов на Prozorro.Продажи. Стартовая стоимость лотов составляла около 110 млн грн, но в ходе торгов выросла более чем в четыре раза – до свыше 517 млн грн.
"Наибольший результат – во Львове. Объект продали за 462 млн грн при стартовой цене 56 млн грн", – отметил Кулеба.
Продали около 20 объектов
Всего "Укрпочта" выставила на продажу около 20 объектов. Речь идет исключительно об активах, которые не использовались в операционной деятельности компании.
Их содержание обходилось как минимум в 3,5 млн грн ежегодно только в виде налогов, без учета расходов на охрану и коммунальные услуги.
Полученные от продажи средства компания планирует инвестировать в развитие - в частности, в логистику, сервисы и повышение эффективности работы национального почтового оператора.
В компании подчеркивают: активы должны работать на развитие, а не создавать дополнительные расходы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чого тільки не продавали та якого майна, оті привладні мародери!!
- приватизаційні сертифікати
територію з майном:
- ДОСААФ
- ВІЙСЬКТОРГІВ
- ВІЙСЬКОВИХ РАДГОСПІВ
- ВІЙСЬКОВОГО ЛІСНИЦТВА
- надлишкового військового….
Тому Чечетов з Семенюк і пішли на те, щоб їх УБИЛИ!!
Тепер, і до Пошти підійшли…
Усі особи, що були причетними до цього, тепер «остєпєньониї» і ховаються у ВИШАХ, як викладачі…. Навчають КРАСТИ!! Єнахуров і павленко, можуть це пояснити!!!