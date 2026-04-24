Укрпошта отримає понад пів мільярда гривень від продажу нерухомості, - Кулеба

"Укрпошта" продала непрофільні активи: рекордний лот — у Львові за 462 млн грн

Після модернізації мережі "Укрпошта" реалізує нерухомість, яка втратила операційне значення. Йдеться про колишні склади, сортувальні центри та інші будівлі - понад 13 тис. кв. м об’єктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віце-прем’єрміністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Продаж відбувся через 8 аукціонів у Prozorro.Продажі. Стартова вартість лотів становила близько 110 млн грн, але під час торгів зросла більш ніж у чотири рази – до понад 517 млн грн.

"Найбільший результат – у Львові. Об’єкт продали за 462 млн грн при стартовій ціні 56 млн грн", - зазначив Кулеба.

Продали близько 20 об’єктів

Загалом "Укрпошта" виставила на продаж близько 20 об’єктів. Йдеться виключно про активи, які не використовувалися в операційній діяльності компанії.

Їхнє утримання обходилося щонайменше у 3,5 млн грн щороку лише у вигляді податків, без урахування витрат на охорону та комунальні послуги.

Отримані від продажу кошти компанія планує інвестувати у розвиток - зокрема, в логістику, сервіси та підвищення ефективності роботи національного поштового оператора.

У компанії наголошують: активи мають працювати на розвиток, а не створювати додаткові витрати.

Топ коментарі
Укрпошта чи її директор?
показати весь коментар
24.04.2026 11:40 Відповісти
Для сім*ї любимого керівника за кордоном !!!
24.04.2026 12:49
показати весь коментар
24.04.2026 12:49 Відповісти
******* з усіх сторін(
показати весь коментар
24.04.2026 11:41 Відповісти
якраз інвестують смілянському на премію )))
24.04.2026 11:42
показати весь коментар
24.04.2026 11:42 Відповісти
Чорту Смілянському у зуби!
показати весь коментар
24.04.2026 11:43 Відповісти
Треба Смілянському дати премію!
показати весь коментар
24.04.2026 11:44 Відповісти
Пляшки здам а отримані гроші проп'ю...
24.04.2026 11:45
показати весь коментар
24.04.2026 11:45 Відповісти
Смілянському на премію якраз буде.
24.04.2026 11:53
показати весь коментар
24.04.2026 11:53 Відповісти
Укрпошта отримає понад пів мільярда гривень від продажу нерухомості, - Кулеба і будуть витрачені на підвищення винагороди супермененджерам і їх обслуги, обладнання офісів, дорогох авто, навчання у Трускавці, Буковелі, обмін досвідом у Монако, Маямі...
24.04.2026 11:54
показати весь коментар
24.04.2026 11:54 Відповісти
А тим часом Нова Почта... Як приклад того що таке колгосп Укрпошта https://youtube.com/shorts/8N73xiT8mdg?si=ARF2dBW9vJp-lwaw
24.04.2026 11:56
показати весь коментар
24.04.2026 11:56 Відповісти
На премии керивникам все пойдет.
показати весь коментар
24.04.2026 12:02 Відповісти
Так це ж уже будо в Україні за 30 років !!!
Чого тільки не продавали та якого майна, оті привладні мародери!!
- приватизаційні сертифікати
територію з майном:
- ДОСААФ
- ВІЙСЬКТОРГІВ
- ВІЙСЬКОВИХ РАДГОСПІВ
- ВІЙСЬКОВОГО ЛІСНИЦТВА
- надлишкового військового….
Тому Чечетов з Семенюк і пішли на те, щоб їх УБИЛИ!!
Тепер, і до Пошти підійшли…
Усі особи, що були причетними до цього, тепер «остєпєньониї» і ховаються у ВИШАХ, як викладачі…. Навчають КРАСТИ!! Єнахуров і павленко, можуть це пояснити!!!
показати весь коментар
24.04.2026 12:13 Відповісти
а какого хера вы недвижимость каждого гражданина продаёте и тащите в карман?
24.04.2026 12:18
показати весь коментар
24.04.2026 12:18 Відповісти
Если бы руководство крало получало вменяемые зарплаты, ничего продавать не пришлось бы.
24.04.2026 12:34
показати весь коментар
24.04.2026 12:34 Відповісти
А шо модернізують? Кабінет.смінського?
24.04.2026 12:36
показати весь коментар
24.04.2026 12:36 Відповісти
ВЕЛИКО ДЕ ПОШТОРІЗАЦІЯ
показати весь коментар
24.04.2026 13:02 Відповісти
 
 