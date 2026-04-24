Укрпошта отримає понад пів мільярда гривень від продажу нерухомості, - Кулеба

Після модернізації мережі "Укрпошта" реалізує нерухомість, яка втратила операційне значення. Йдеться про колишні склади, сортувальні центри та інші будівлі - понад 13 тис. кв. м об’єктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віце-прем’єрміністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Продаж відбувся через 8 аукціонів у Prozorro.Продажі. Стартова вартість лотів становила близько 110 млн грн, але під час торгів зросла більш ніж у чотири рази – до понад 517 млн грн.

"Найбільший результат – у Львові. Об’єкт продали за 462 млн грн при стартовій ціні 56 млн грн", - зазначив Кулеба.

Продали близько 20 об’єктів

Загалом "Укрпошта" виставила на продаж близько 20 об’єктів. Йдеться виключно про активи, які не використовувалися в операційній діяльності компанії.

Їхнє утримання обходилося щонайменше у 3,5 млн грн щороку лише у вигляді податків, без урахування витрат на охорону та комунальні послуги.

Отримані від продажу кошти компанія планує інвестувати у розвиток - зокрема, в логістику, сервіси та підвищення ефективності роботи національного поштового оператора.

У компанії наголошують: активи мають працювати на розвиток, а не створювати додаткові витрати.

