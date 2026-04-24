По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил еще один агент ФСБ, который наносил удары по Одессе

Согласно доказательной базе Службы безопасности, агент ФСБ, задержанный в ноябре 2022 года в Одессе, приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые атаки рашистов по портовому городу, передает Цензор.НЕТ.

Как установило расследование, он объезжал областной центр на собственном автомобиле и фиксировал на скрытый видеорегистратор пункты базирования Сил обороны.

Собранную информацию агент хранил на карте памяти, которую в дальнейшем планировал передать своему куратору из РФ.

В случае получения разведданных рашисты планировали использовать их для наведения ракетного вооружения и ударных дронов на места дислокации украинских войск.

Сотрудники СБУ действовали на опережение и задержали предателя при попытке передачи разведывательных сведений в страну-агрессора.

По данным следствия, агентурные задания РФ выполнял завербованный российскими спецслужбами местный безработный. В поле зрения рашистов он попал, когда публиковал прокремлевские сообщения в чатах Telegram-каналов.

В обмен на сотрудничество с врагом предатель надеялся получить "должность" в рядах оккупационной администрации в случае захвата Одессы.

Во время обысков у злоумышленника обнаружены спрятанный в автомобиле видеорегистратор, карта памяти и смартфон с доказательствами работы на РФ.

По материалам Службы безопасности суд признал российского агента виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

