По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил еще один агент ФСБ, который наносил удары по Одессе

Согласно доказательной базе Службы безопасности, агент ФСБ, задержанный в ноябре 2022 года в Одессе, приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые атаки рашистов по портовому городу, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Как установило расследование, он объезжал областной центр на собственном автомобиле и фиксировал на скрытый видеорегистратор пункты базирования Сил обороны.

Собранную информацию агент хранил на карте памяти, которую в дальнейшем планировал передать своему куратору из РФ.

В случае получения разведданных рашисты планировали использовать их для наведения ракетного вооружения и ударных дронов на места дислокации украинских войск.

Сотрудники СБУ действовали на опережение и задержали предателя при попытке передачи разведывательных сведений в страну-агрессора.

По данным следствия, агентурные задания РФ выполнял завербованный российскими спецслужбами местный безработный. В поле зрения рашистов он попал, когда публиковал прокремлевские сообщения в чатах Telegram-каналов.

В обмен на сотрудничество с врагом предатель надеялся получить "должность" в рядах оккупационной администрации в случае захвата Одессы.

Во время обысков у злоумышленника обнаружены спрятанный в автомобиле видеорегистратор, карта памяти и смартфон с доказательствами работы на РФ.

По материалам Службы безопасности суд признал российского агента виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

У мирний час покарання 15 років, а в Особливий період та воєнний стан в Україні, теж - 15 років ????
Щось засмерділося чи пробзділося у законодавстві України, ще з часі кучми-плюща!!!??. Невже, саботують особи з Урядового кварталу, внесення актуальних та нагальних змін до законодавства, з початком московської війни з 2014 року!?!?!?
24.04.2026 16:12 Ответить
https://www.facebook.com/ludmila.balazan?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v Прізвище Людмила Балазан

Це її офіційна сторінка на фейсбук, працює в Одеській морехідній академії, ось її допис в темі https://www.facebook.com/groups/odessa.retro/permalink/1860069711611765/?app=fbl тут

нацистам, оккупировавшим наш русский город бесполезно что-либо доказывать, у них своя история.

Перекиньте хтось в СБУ і Управління освіти будь ласка, бо в мене лише мобільна версія фейсбуку
24.04.2026 16:34 Ответить
15 р тюряги + позбавлення майна = гудственно. Але ж бо, буде море зе бест , якщо виродка позбавити нашого громадянства.
24.04.2026 16:36 Ответить
 
 