Разоблачены 4 пророссийских агитатора: они призывали пытать пленных и нанести удар "Орешником" по Киеву. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности задержала ещё 4 вражеских агитатора в разных регионах Украины. Злоумышленники поддерживали вооружённую агрессию РФ, призывали обстреливать украинские города и подвергать пыткам украинских военнопленных.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности задержания

Так, в Киевской области разоблачен старший диакон Киевской митрополии УПЦ (МП), который в чатах Telegram-каналов агитировал рашистов к насилию над воинами ВСУ, находящимися в плену.

Задокументировано, как клирик призывал врага сажать наших военных в российские тюрьмы, оставлять на длительное время без еды и воды и отправлять "на каторгу".

В Черкасской области подозрение получили местный безработный, который в различных мессенджерах восхвалял Путина и призывал его нанести удар по Киеву "Орешником".

В Днепропетровской области разоблачен архимандрит, бывший настоятель храма Северскодонецкой епархии УПЦ (МП), который оправдывал преступления рашистов и ждал полной оккупации Украины.

Установлено, что после захвата части Луганской области в 2014 году клирик выезжал в РФ, чтобы заручиться поддержкой руководителей РПЦ.

Вернувшись обратно в Украину, он проводил литургии в одном из храмов Днепропетровской области, где подстрекал прихожан поддерживать кремлевский режим.

Кроме того, клирик в личной переписке со знакомыми оправдывал российские обстрелы украинских городов.

В Прикарпатье сотрудники СБУ совместно с Национальной полицией задержали уроженку Косовского района, которая призывала в соцсетях к возрождению СССР.

Согласно материалам дела, фигурантка публиковала на своей странице в Facebook советскую символику и агитировала украинских граждан игнорировать действующее законодательство нашего государства.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов;
  • оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

До чого закликав, те до нього і застосувати.
24.04.2026 13:25 Ответить
Московську церкву потрібно заборонити в Україні, всіх російських попів арештувати, а церковних служок та парафіян перевірити на благонадійність!
24.04.2026 13:26 Ответить
Московські попи щось активізувалися.
24.04.2026 13:26 Ответить
24.04.2026 13:24 Ответить
Весна, психічні хвороби та розлади загострюються...
24.04.2026 13:41 Ответить
Мій сусід розповідає, що ми не правильного президента собі вибрали, каже що за Путіна потрібно було голосувати, отримав по макітрі за це, а попам що буде?
24.04.2026 13:28 Ответить
Церква - опіум для народу.
24.04.2026 13:30 Ответить
Повісити цих попів 😡
24.04.2026 13:38 Ответить
Закликаю бабахнуть "Орєшніком" по Валдаю!
24.04.2026 13:40 Ответить
Доки наш потужний уряд буде знущатиметься над народом України, залишаючи цих попів, з погонами фсб під рясами. Не можуть існувати ці виродки, що проміняли Заповіді Господні, на інструкції від кирюхи, начальника управління мп фсб.
24.04.2026 13:41 Ответить
Зелені ліквідатори чогось не гонять підсрачниками московських попів за їхню антиукраїнську діяльність. Вони даже не виселили цей ФСБешний гадючник з софії-київської.
24.04.2026 13:43 Ответить
Зайдіть до фейсбук...там і викривати не потрібно...
24.04.2026 13:48 Ответить
Скільки ще СБУ буде ходити кругом цієї фсбшної секти?Гнати за поребрик і закрити всі оседки в Україні!Щоб духу їх тут не було!
24.04.2026 13:50 Ответить
На цензорі мабуть ... . Ви що ... ? І нахрена мені ця інформація, де результат від підозри фігурантам. Ознайомтесь хоча б як поступали із японцями янкі під час 2-ї СВ. Учіться ! Да, дякувать непотрібно.
24.04.2026 13:50 Ответить
 
 