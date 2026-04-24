Разоблачены 4 пророссийских агитатора: они призывали пытать пленных и нанести удар "Орешником" по Киеву. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности задержала ещё 4 вражеских агитатора в разных регионах Украины. Злоумышленники поддерживали вооружённую агрессию РФ, призывали обстреливать украинские города и подвергать пыткам украинских военнопленных.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности задержания

Так, в Киевской области разоблачен старший диакон Киевской митрополии УПЦ (МП), который в чатах Telegram-каналов агитировал рашистов к насилию над воинами ВСУ, находящимися в плену.

Задокументировано, как клирик призывал врага сажать наших военных в российские тюрьмы, оставлять на длительное время без еды и воды и отправлять "на каторгу".

В Черкасской области подозрение получили местный безработный, который в различных мессенджерах восхвалял Путина и призывал его нанести удар по Киеву "Орешником".

В Днепропетровской области разоблачен архимандрит, бывший настоятель храма Северскодонецкой епархии УПЦ (МП), который оправдывал преступления рашистов и ждал полной оккупации Украины.

Установлено, что после захвата части Луганской области в 2014 году клирик выезжал в РФ, чтобы заручиться поддержкой руководителей РПЦ.

Вернувшись обратно в Украину, он проводил литургии в одном из храмов Днепропетровской области, где подстрекал прихожан поддерживать кремлевский режим.

Кроме того, клирик в личной переписке со знакомыми оправдывал российские обстрелы украинских городов.

В Прикарпатье сотрудники СБУ совместно с Национальной полицией задержали уроженку Косовского района, которая призывала в соцсетях к возрождению СССР.

Согласно материалам дела, фигурантка публиковала на своей странице в Facebook советскую символику и агитировала украинских граждан игнорировать действующее законодательство нашего государства.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов;

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.





