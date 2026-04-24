УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9980 відвідувачів онлайн
Новини Фото Проросійські агітатори
2 812 22

Викрито 4 проросійських агітаторів: вони закликали катувати полонених і вдарити "Орєшніком" по Києву. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала ще 4 ворожих агітаторів у різних регіонах України. Зловмисники підтримували збройну агресію РФ, закликали обстрілювати українські міста і катувати українських військовополонених.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці затримання

Так, на Київщині викрито старшого диякона Київської митрополії УПЦ (МП), який у чатах Телеграм-каналів агітував рашистів до насилля над воїнами ЗСУ, які перебувають у полоні.

Задокументовано, як клірик закликав ворога ув’язнювати наших військових до російських тюрем, залишати на тривалий час без їжі та води і відправляти "на каторгу".

У Черкаській області підозру отримав місцевий безробітний, який у різних месенджерах вихваляв Путіна та закликав його вдарити по Києву "Орєшніком".

На Дніпропетровщині викрито архімандрита, колишнього настоятеля храму Сіверськодонецької єпархії УПЦ (МП), який виправдовував злочини рашистів та чекав на повну окупацію України.

Встановлено, що після захоплення частини Луганської області у 2014 році клірик виїжджав до РФ, щоб заручитися підтримкою очільників РПЦ.

Повернувшись знову в Україну, він проводив літургії в одному з храмів Дніпропетровщини, де підбурював парафіян підтримувати кремлівський режим.

Крім того, клірик в особистих листуваннях зі знайомими виправдовував російські обстріли українських міст.

На Прикарпатті співробітники СБУ спільно з Національною поліцією затримали уродженку Косівського району, яка закликала у соцмережах до відродження СРСР.

За матеріалами справи, фігурантка публікувала на своїй Фейсбук-сторінці радянську символіку та агітувала українських громадян ігнорувати чинне законодавство нашої держави.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів;
  • виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників.

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ
СБУ

Автор: 

Київська область (4536) пропаганда (2897) СБУ (13777) УПЦ МП (1217) Івано-Франківська область (1037) Дніпропетровська область (4908) Черкаська область (225)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
До чого закликав, те до нього і застосувати.
показати весь коментар
24.04.2026 13:25 Відповісти
+11
Московську церкву потрібно заборонити в Україні, всіх російських попів арештувати, а церковних служок та парафіян перевірити на благонадійність!
показати весь коментар
24.04.2026 13:26 Відповісти
+8
Доки наш потужний уряд буде знущатиметься над народом України, залишаючи цих попів, з погонами фсб під рясами. Не можуть існувати ці виродки, що проміняли Заповіді Господні, на інструкції від кирюхи, начальника управління мп фсб.
показати весь коментар
24.04.2026 13:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://mego.info/%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2596%25D0%25B0%25D0%25BB/%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2582%25D1%258F-111-%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25B7%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B0&ved=2ahUKEwicgISoooaUAxUkZ_EDHSj3Lw0QFnoECAcQAg&usg=AOvVaw24wbonOPCveCEX5JNJwMFN

Стаття 111. Державна зрада | Коментар - Мего-Інфо

mego.info › матеріал › стаття-111-державна-зрада



Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, ...
показати весь коментар
24.04.2026 13:24 Відповісти
Московську церкву потрібно заборонити в Україні, всіх російських попів арештувати, а церковних служок та парафіян перевірити на благонадійність!
показати весь коментар
24.04.2026 13:26 Відповісти
До чого закликав, те до нього і застосувати.
показати весь коментар
24.04.2026 13:25 Відповісти
Московські попи щось активізувалися.
показати весь коментар
24.04.2026 13:26 Відповісти
Весна, психічні хвороби та розлади загострюються...
показати весь коментар
24.04.2026 13:41 Відповісти
Так вони під протекцією Буданова і зільонського.
показати весь коментар
24.04.2026 14:00 Відповісти
Мій сусід розповідає, що ми не правильного президента собі вибрали, каже що за Путіна потрібно було голосувати, отримав по макітрі за це, а попам що буде?
показати весь коментар
24.04.2026 13:28 Відповісти
Церква - опіум для народу.
показати весь коментар
24.04.2026 13:30 Відповісти
Повісити цих попів 😡
показати весь коментар
24.04.2026 13:38 Відповісти
Закликаю бабахнуть "Орєшніком" по Валдаю!
показати весь коментар
24.04.2026 13:40 Відповісти
Доки наш потужний уряд буде знущатиметься над народом України, залишаючи цих попів, з погонами фсб під рясами. Не можуть існувати ці виродки, що проміняли Заповіді Господні, на інструкції від кирюхи, начальника управління мп фсб.
показати весь коментар
24.04.2026 13:41 Відповісти
Зелені ліквідатори чогось не гонять підсрачниками московських попів за їхню антиукраїнську діяльність. Вони даже не виселили цей ФСБешний гадючник з софії-київської.
показати весь коментар
24.04.2026 13:43 Відповісти
Не "чогось", а того що це їхня церква, куди вони вінчатися й дітей хрестити ходять.
показати весь коментар
24.04.2026 14:04 Відповісти
Зайдіть до фейсбук...там і викривати не потрібно...
показати весь коментар
24.04.2026 13:48 Відповісти
Скільки ще СБУ буде ходити кругом цієї фсбшної секти?Гнати за поребрик і закрити всі оседки в Україні!Щоб духу їх тут не було!
показати весь коментар
24.04.2026 13:50 Відповісти
На цензорі мабуть ... . Ви що ... ? І нахрена мені ця інформація, де результат від підозри фігурантам. Ознайомтесь хоча б як поступали із японцями янкі під час 2-ї СВ. Учіться ! Да, дякувать непотрібно.
показати весь коментар
24.04.2026 13:50 Відповісти
Тільки фізичне винищення хвзаро-московського ординського сат@т@нату..
показати весь коментар
24.04.2026 13:53 Відповісти
На фарш!
показати весь коментар
24.04.2026 13:57 Відповісти
А цензорських агітаторів коли упіймають?
показати весь коментар
24.04.2026 14:06 Відповісти
ці енкеведешникі у рясах мп...вже серьозна і давно ,велика загроза української державності ...чому не забороняють досі , ванька баканофф не дозволяє ?!!!...
показати весь коментар
24.04.2026 14:09 Відповісти
Цих товаріщєй в рясах можна якось превентивно арештовувати
показати весь коментар
24.04.2026 14:34 Відповісти
 
 