За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав ще один агент ФСБ, який наводив удари по Одесі

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, якого затримали у листопаді 2022 року в Одесі.

Зловмисник коригував ракетно-дронові атаки рашистів по портовому місту, передає Цензор.НЕТ.

Як встановило розслідування, він об’їжджав обласний центр на власному авто і фіксував на прихований відеореєстратор пункти базування Сил оборони.

Зібрану інформацію агент зберігав на картці пам’яті, яку в подальшому планував передати своєму куратору з РФ.

У разі отримання розвідданих рашисти планували їх використати для наведення ракетного озброєння та ударних дронів на місця дислокації українських військ.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зрадника на спробі передачі розвідувальних відомостей до країни-агресора.

За даними слідства, агентурні завдання РФ виконував завербований російськими спецслужбістами місцевий безробітний. До уваги рашистів він потрапив коли публікував прокремлівські дописи в чатах Телеграм-каналів.

В обмін на співпрацю з ворогом зрадник сподівався отримати "посаду" у лавах окупаційної адміністрації у разі захоплення Одеси.

Під час обшуків у зловмисника виявлено захований в авто відеореєстратор, картку пам’яті та смартфон із доказами роботи на РФ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав російського агента винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

