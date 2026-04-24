За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав ще один агент ФСБ, який наводив удари по Одесі

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, якого затримали у листопаді 2022 року в Одесі.

Зловмисник коригував ракетно-дронові атаки рашистів по портовому місту, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Як встановило розслідування, він об’їжджав обласний центр на власному авто і фіксував на прихований відеореєстратор пункти базування Сил оборони.

Зібрану інформацію агент зберігав на картці пам’яті, яку в подальшому планував передати своєму куратору з РФ.

У разі отримання розвідданих рашисти планували їх використати для наведення ракетного озброєння та ударних дронів на місця дислокації українських військ.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зрадника на спробі передачі розвідувальних відомостей до країни-агресора.

За даними слідства, агентурні завдання РФ виконував завербований російськими спецслужбістами місцевий безробітний. До уваги рашистів він потрапив коли публікував прокремлівські дописи в чатах Телеграм-каналів.

В обмін на співпрацю з ворогом зрадник сподівався отримати "посаду" у лавах окупаційної адміністрації у разі захоплення Одеси.

Під час обшуків у зловмисника виявлено захований в авто відеореєстратор, картку пам’яті та смартфон із доказами роботи на РФ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав російського агента винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

У мирний час покарання 15 років, а в Особливий період та воєнний стан в Україні, теж - 15 років ????
Щось засмерділося чи пробзділося у законодавстві України, ще з часі кучми-плюща!!!??. Невже, саботують особи з Урядового кварталу, внесення актуальних та нагальних змін до законодавства, з початком московської війни з 2014 року!?!?!?
24.04.2026 16:12 Відповісти
https://www.facebook.com/ludmila.balazan?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v Прізвище Людмила Балазан

Це її офіційна сторінка на фейсбук, працює в Одеській морехідній академії, ось її допис в темі https://www.facebook.com/groups/odessa.retro/permalink/1860069711611765/?app=fbl тут

нацистам, оккупировавшим наш русский город бесполезно что-либо доказывать, у них своя история.

Перекиньте хтось в СБУ і Управління освіти будь ласка, бо в мене лише мобільна версія фейсбуку
24.04.2026 16:34 Відповісти
15 р тюряги + позбавлення майна = гудственно. Але ж бо, буде море зе бест , якщо виродка позбавити нашого громадянства.
24.04.2026 16:36 Відповісти
 
 