За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав ще один агент ФСБ, який наводив удари по Одесі
За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, якого затримали у листопаді 2022 року в Одесі.
Зловмисник коригував ракетно-дронові атаки рашистів по портовому місту, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Як встановило розслідування, він об’їжджав обласний центр на власному авто і фіксував на прихований відеореєстратор пункти базування Сил оборони.
Зібрану інформацію агент зберігав на картці пам’яті, яку в подальшому планував передати своєму куратору з РФ.
У разі отримання розвідданих рашисти планували їх використати для наведення ракетного озброєння та ударних дронів на місця дислокації українських військ.
Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зрадника на спробі передачі розвідувальних відомостей до країни-агресора.
За даними слідства, агентурні завдання РФ виконував завербований російськими спецслужбістами місцевий безробітний. До уваги рашистів він потрапив коли публікував прокремлівські дописи в чатах Телеграм-каналів.
В обмін на співпрацю з ворогом зрадник сподівався отримати "посаду" у лавах окупаційної адміністрації у разі захоплення Одеси.
Під час обшуків у зловмисника виявлено захований в авто відеореєстратор, картку пам’яті та смартфон із доказами роботи на РФ.
За матеріалами Служби безпеки суд визнав російського агента винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
Щось засмерділося чи пробзділося у законодавстві України, ще з часі кучми-плюща!!!??. Невже, саботують особи з Урядового кварталу, внесення актуальних та нагальних змін до законодавства, з початком московської війни з 2014 року!?!?!?
Це її офіційна сторінка на фейсбук, працює в Одеській морехідній академії, ось її допис в темі https://www.facebook.com/groups/odessa.retro/permalink/1860069711611765/?app=fbl тут
Перекиньте хтось в СБУ і Управління освіти будь ласка, бо в мене лише мобільна версія фейсбуку