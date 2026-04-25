Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 324 690 человек (+1 230 за сутки), 11 892 танка, 40 635 артиллерийских систем, 24 458 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 324 690 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 324 690 (+1 230) человек
- танков – 11 892 (+0) шт.
- боевых бронированных машин – 24 458 (+13) шт.
- артиллерийских систем – 40 635 (+29) шт.
- РСЗО – 1 753 (+0) ед.
- средства ПВО – 1 353 (+0) ед.
- самолетов – 435 (+0) шт.
- вертолетов – 350 (+0) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 255 862 (+1 257) шт.
- крылатые ракеты – 4 549 (+0) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks – 91 422 (+166) шт.
- специальная техника / special equipment – 4 136 (+2) ед.
