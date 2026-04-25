Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 324 690 человек (+1 230 за сутки), 11 892 танка, 40 635 артиллерийских систем, 24 458 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 324 690 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 324 690 (+1 230) человек
  • танков – 11 892 (+0) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 458 (+13) шт.
  • артиллерийских систем – 40 635 (+29) шт.
  • РСЗО – 1 753 (+0) ед.
  • средства ПВО – 1 353 (+0) ед.
  • самолетов – 435 (+0) шт.
  • вертолетов – 350 (+0) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 255 862 (+1 257) шт.
  • крылатые ракеты – 4 549 (+0) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks – 91 422 (+166) шт.
  • специальная техника / special equipment – 4 136 (+2) ед.

Генштаб обновил потери РФ: ликвидировано более 1,3 млн оккупантов

Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
25.04.2026 07:42 Ответить
смерть ****************..
25.04.2026 07:54 Ответить
 
 