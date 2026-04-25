Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 324 690 осіб (+1 230 за добу), 11 892 танки, 40 635 артсистем, 24 458 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 324 690 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 324 690 (+1 230) осіб
- танків – 11 892 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 24 458 (+13) од.
- артилерійських систем – 40 635 (+29) од.
- РСЗВ – 1 753 (+0) од.
- засоби ППО – 1 353 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 255 862 (+1 257) од.
- крилаті ракети – 4 549 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 91 422 (+166) од.
- спеціальна техніка / special equipment – 4 136 (+2) од.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
210!! одиниці знищеної техніки та 1230! чумардосів за день.
Броня та арта норм (без танчиків), спецтехніка та логістика файно.
Це результат 50 місяців повномсаштабного вторгнення.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 323 000 це більше ніж все населення Володимирської області.
Логістика також просіла 4 844 на сьогодні, місячний рекорд 6 068, буде десь близько проте напевно нового рекорду не буде.
Фронт тріщить одразу на кількох напрямках, а російські війська просуваються біля Гришиного, Новоолександрівки та на Слобожанщині. Військові попереджають: ситуація значно гірша, ніж у зведеннях, а проблеми із забезпеченням доходять до критичних - бійці залишаються без їжі та води. На цьому тлі спливають шокуючі корупційні скандали з мільйонними статками чиновників. При наявності ресурсів фронт не стабілізують.
Хто насправді блокує рішення, які можуть змінити хід війни?