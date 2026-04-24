204 боєзіткнення від початку доби: на Покровському напрямку - 54, на Костянтинівському - 23, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 204 бойові зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Противник завдав 50 авіаційних ударів – скинув 166 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 3649 дронів–камікадзе та здійснив 1776 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав одного авіаційного удару із застосуванням трьох КАБ, здійснив 97 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, 16 з них – із РСЗВ. Здійснив шість штурмових дій.

Дивіться: НРК вже зараз беруть ворога у полон та знищують, як штурмовики, - командир розвідбату полку "Айдар" Лінкевич. ВIДЕО

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районі Стариці та в бік Зибиного, Ізбицького.

На Куп’янському напрямку ворог атакував вісім разів, у районі Новоосинового, Кіндрашівки та в бік Радьківки, Глушківки, Новоплатонівки. Одна з штурмових дій іще триває.

Також читайте: Російські війська просунулися у Родинському на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 13 штурмів окупантів, в бік населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Новосергіївка, Зелений Гай, Ставки, Дробишеве, Діброва та Лиман.



На Слов’янському напрямку противник активних наступальних дій не проводив.



На Краматорському напрямку окупанти дев’ять разів атакували в бік Міньківки, Никифорівки, Бондарного, Федорівки та Маркового. Одна з атак триває.



На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 23 рази штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Райське, Новопавлівка, Торецьке та Степанівка. Чотири атаки тривають.

Також читайте: Партнери НАТО передають обладнання та розширюють навчальні спроможності для медиків на фронті, - Генштаб

На Покровському напрямку ворог здійснив 54 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Гришине, Василівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Муравка, Новопавлівка, Новопідгороднє та Молодецьке.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 59 окупантів та 28 – поранено, знищено одну одиницю автомобільної техніки противника. Також ушкоджено пункт управління БпЛА ворога, 92 укриття, вісім одиниць автомобільної техніки. Знищено або подавлено 118 БпЛА різних типів.



На Олександрівському напрямку окупанти чотири рази атакували у районах населених пунктів Олександроград та у бік Калинівського, Соснівки.

Також дивіться: НАТО і ЄС узгоджують підтримку України: фокус на ППО та логістиці, - Сирський. ФОТОрепортаж

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 11 атак окупантів у районах Добропілля, Цвіткове, Прилуки, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське, Зелене, Святопетрівка. Одна атака триває.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував в бік в Приморського та в районі Степового.

На Придніпровському напрямку противник проводив три штурмові дії в районах Антонівського мосту та острова Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.