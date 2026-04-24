204 боевых столкновения с начала суток: на Покровском направлении — 54, на Константиновском — 23, — Генштаб

Всего с начала суток произошло 204 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес 50 авиационных ударов – сбросил 166 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 3649 дронов-камикадзе и осуществил 1776 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес один авиационный удар с применением трех КАБ, осуществил 97 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, 16 из них – из РСЗО. Осуществил шесть штурмовых действий.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции наших подразделений в районе Старицы и в сторону Зыбиного, Избицкого.

На Купянском направлении враг атаковал восемь раз, в районе Новоосиново, Киндрашовки и в сторону Радьковки, Глушковки, Новоплатоновки. Одна из штурмовых операций еще продолжается.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили 13 штурмов оккупантов в сторону населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Новосергиевка, Зеленый Гай, Ставки, Дробишево, Диброва и Лиман.



На Славянском направлении противник активных наступательных действий не проводил.



На Краматорском направлении оккупанты девять раз атаковали в сторону Миньковки, Никифоровки, Бондарного, Федоровки и Марково. Одна из атак продолжается.



На Константиновском направлении оккупанты сегодня 23 раза штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Райское, Новопавловка, Торецкое и Степановка. Четыре атаки продолжаются.

На Покровском направлении враг совершил 54 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Гришино, Васильевка, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Муравка, Новопавловка, Новоподогороднее и Молодецкое.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 59 оккупантов и 28 – ранено, уничтожена одна единица автомобильной техники противника. Также поврежден пункт управления БПЛА врага, 92 укрытия, восемь единиц автомобильной техники. Уничтожено или подавлено 118 БПЛА различных типов.



На Александровском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районах населенных пунктов Александроград и в сторону Калиновского, Сосновки.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 11 атак оккупантов в районах Доброполья, Цветково, Прилук, Еленоконстантиновки, Гуляйпольского, Зеленого, Святопетровки. Одна атака продолжается.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал в сторону Приморского и в районе Степового.

На Приднепровском направлении противник проводил три штурмовые операции в районах Антоновского моста и острова Белогрудый.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.