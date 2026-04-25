В Конгрессе США представили законопроект о санкциях за "войну России против веры"

В США конгрессмены инициировали двухпартийный законопроект о введении санкций в связи с нарушением Россией свободы вероисповедания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Министр поблагодарил ряд конгрессменов за подачу законопроекта, который давно был необходим.

"Это не просто своевременный шаг - это давно назревшая необходимость. Россия должна понести ответственность за систематические посягательства на религиозную свободу", - говорится в сообщении.

Сибига подчеркнул, что на временно оккупированных территориях Украины Россия преследует и убивает духовенство, разрушает церкви, запрещает целые религиозные общины и использует религию как оружие для насаждения страха и контроля.

"Это также является прямым посягательством на одно из основных прав человека - право верить, исповедовать религию и жить без страха", - добавил министр.

Что известно о законопроекте?

Законопроект под названием "О противодействии войне России против веры" представили республиканцы Джо Уилсон, Брайан Фицпатрик и Дон Бейкон, а также демократы Стив Коэн, Марси Каптур и Майк Куигли. Сопутствующий законопроект был внесен в Сенат сенаторами-республиканцем Джоном Кеннеди и демократом Шелдоном Уайтхаусом.

Этот двухпартийный законопроект требует от госсекретаря и министра обороны совместно отчитываться о действиях России, направленных на преследование, подавление и нарушение религиозных свобод верующих общин в Украине и на оккупированных Россией территориях.

Он также обязывает президента ввести санкции в отношении иностранных граждан, которые, как было установлено, принимали участие в этих действиях.

