У Конгресі США представили законопроєкт про санкції за "війну Росії проти віри"

У США конгресмени ініціювали двопартійний законопроєкт щодо санкцій через порушення релігійних свобод Росією.

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив про це у соцмережі Х.

Міністр подякував низці конгресменів за подання законопроєкту, який давно був необхідним.

"Це не просто своєчасний крок - це давно назріла необхідність. Росія має понести відповідальність за систематичні напади на релігійну свободу", - йдеться в дописі.

Сибіга наголосив, що на тимчасово окупованих територіях України Росія переслідує та вбиває духовенство, руйнує церкви, забороняє цілі релігійні громади та використовує релігію як зброю для насадження страху та контролю.

"Це також є прямим нападом на одне з основних прав людини - право вірити, сповідувати релігію та жити без страху". - додав міністр.

Що відомо про законопроєкт?

Законопроєкт під назвою "Про протидію війні Росії проти віри" представили республіканці Джо Вілсон, Браян Фіцпатрік і Дон Бейкон та демократи Стів Коен, Марсі Каптур і Майк Квіглі. Супутній законопроєкт був поданий до Сенату сенаторами республіканцем Джоном Кеннеді та демократом Шелдоном Вайтгаусом.

Цей двопартійний законопроєкт вимагає від держсекретаря та міністра оборони спільно звітувати про дії Росії, спрямовані на переслідування, придушення та порушення релігійних свобод віруючих спільнот в Україні та на окупованих Росією територіях.

Він також зобов’язує президента накласти санкції на іноземних громадян, які, якщо було встановлено, брали участь у цих діях.

