Дело нардепа Борта: Офис Генпрокурора и ГБР проверяют новые данные журналистов. ДОКУМЕНТ

Генеральная прокуратура Украины проверяет новые факты, обнародованные в журналистском расследовании "Схем" о народном депутате от ОПЗЖ Виталии Борте, в частности о возможном ведении агробизнеса на временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Цензор.НЕТ.

Эти обстоятельства проверяются в рамках уголовного производства от 27 октября 2023 года, которое открыто по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины - служебный подлог. Оно касается возможных неправомерных действий народного депутата, связанных с его пребыванием в международных командировках. Дело расследует ГБР.

В настоящее время следствие продолжается. Правоохранители проводят необходимые следственные и процессуальные действия, а также направили запросы о международной правовой помощи для получения доказательств за пределами Украины.

В то же время в Офисе генпрокурора не предоставили других деталей, сославшись на тайну досудебного расследования. Подчеркнули, что информация, полученная в рамках уголовного производства, может быть разглашена только с разрешения следователя или прокурора и в ограниченном объеме. Обнародование таких данных может навредить следствию, а также нарушить права лиц, фигурирующих в производстве.





Что предшествовало?

Ранее "Схемы" сообщили, что семья нардепа от запрещенной "ОПЗЖ" Виталия Борта владеет агробизнесом на оккупированной части Запорожской области, перерегистрированным по российским законам. Фирма платит миллионы рублей налогов в бюджет страны-агрессора.

