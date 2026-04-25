РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7455 посетителей онлайн
Новости Бизнес семьи нардепа Борта на ВОТ
674 4

Дело нардепа Борта: Офис Генпрокурора и ГБР проверяют новые данные журналистов. ДОКУМЕНТ

Генеральная прокуратура Украины проверяет новые факты, обнародованные в журналистском расследовании "Схем" о народном депутате от ОПЗЖ Виталии Борте, в частности о возможном ведении агробизнеса на временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Эти обстоятельства проверяются в рамках уголовного производства от 27 октября 2023 года, которое открыто по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины - служебный подлог. Оно касается возможных неправомерных действий народного депутата, связанных с его пребыванием в международных командировках. Дело расследует ГБР.

В настоящее время следствие продолжается. Правоохранители проводят необходимые следственные и процессуальные действия, а также направили запросы о международной правовой помощи для получения доказательств за пределами Украины.

В то же время в Офисе генпрокурора не предоставили других деталей, сославшись на тайну досудебного расследования. Подчеркнули, что информация, полученная в рамках уголовного производства, может быть разглашена только с разрешения следователя или прокурора и в ограниченном объеме. Обнародование таких данных может навредить следствию, а также нарушить права лиц, фигурирующих в производстве.

ОГП проверяет данные расследования о нардепе Борте и возможном бизнесе на ТОТ
Что предшествовало?

Ранее "Схемы" сообщили, что семья нардепа от запрещенной "ОПЗЖ" Виталия Борта владеет агробизнесом на оккупированной части Запорожской области, перерегистрированным по российским законам. Фирма платит миллионы рублей налогов в бюджет страны-агрессора.

Автор: 

бизнес (1619) Борт Виталий (6) ГБР (3384) Офис Генпрокурора (3050)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А генпрокурор, не хоче перевірити, загалом антиукраїнську діяльність партії опзж і більшість партійців "слуг" народа...
показать весь комментарий
25.04.2026 12:47 Ответить
Хоча, так можна і на себе вийти...
показать весь комментарий
25.04.2026 12:49 Ответить
Нах нам ДБР, генпрокуратура? Віддайте бюджети журналістам-розслідувачам.
показать весь комментарий
25.04.2026 12:49 Ответить
А я знаю Борта. (конечно не как политика и депутата). По Крыму и Донецку. Как мужик нормальный. По понятиям. Не жадный.
У него родители в обычном домике жили. На 19-ой шахте
показать весь комментарий
25.04.2026 12:55 Ответить
 
 