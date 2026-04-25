Справа нардепа Борта: Офіс Генпрокурора і ДБР перевіряють нові дані журналістів. ДОКУМЕНТ

Офіс Генерального прокурора України перевіряє нові факти, оприлюднені у журналістському розслідуванні "Схем" про народного депутата з ОПЗЖ Віталія Борта, зокрема щодо можливого ведення агробізнесу на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це йдеться у відповіді відомства на запит Цензор.НЕТ.

Ці обставини перевіряються у межах кримінального провадження від 27 жовтня 2023 року, яке відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України - службове підроблення. Воно стосується можливих неправомірних дій народного депутата, пов’язаних із його перебуванням у міжнародних відрядженнях. Справу розслідує ДБР.

Наразі слідство триває. Правоохоронці проводять необхідні слідчі та процесуальні дії, а також скерували запити про міжнародну правову допомогу для отримання доказів за межами України.

Водночас в Офісі генпрокурора не надали інші деталі, пославшись на таємницю досудового розслідування. Наголосили, що інформація, отримана в межах кримінального провадження, може бути розголошена лише з дозволу слідчого або прокурора і в обмеженому обсязі. Оприлюднення таких даних може зашкодити слідству, а також порушити права осіб, які фігурують у провадженні.





Що передувало?

Раніше "Схеми" повдіомили, що родина нардепа від забороненої "ОПЗЖ" Віталія Борта має агробізнес на окупованій частині Запорізької області, перереєстрований за російськими законами. Фірма сплачує мільйони рублів податків у бюджет країни-агресора.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці розслідують законність виїзду нардепа забороненої ОПЗЖ Борта за кордон