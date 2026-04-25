Справа нардепа Борта: Офіс Генпрокурора і ДБР перевіряють нові дані журналістів. ДОКУМЕНТ

Офіс Генерального прокурора України перевіряє нові факти, оприлюднені у журналістському розслідуванні "Схем" про народного депутата з ОПЗЖ Віталія Борта, зокрема щодо можливого ведення агробізнесу на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це йдеться у відповіді відомства на запит Цензор.НЕТ.

Ці обставини перевіряються у межах кримінального провадження від 27 жовтня 2023 року, яке відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України - службове підроблення. Воно стосується можливих неправомірних дій народного депутата, пов’язаних із його перебуванням у міжнародних відрядженнях. Справу розслідує ДБР.

Наразі слідство триває. Правоохоронці проводять необхідні слідчі та процесуальні дії, а також скерували запити про міжнародну правову допомогу для отримання доказів за межами України.

Водночас в Офісі генпрокурора не надали інші деталі, пославшись на таємницю досудового розслідування. Наголосили, що інформація, отримана в межах кримінального провадження, може бути розголошена лише з дозволу слідчого або прокурора і в обмеженому обсязі. Оприлюднення таких даних може зашкодити слідству, а також порушити права осіб, які фігурують у провадженні.

ОГП перевіряє дані розслідування про нардепа Борта та можливий бізнес на ТОТ
Що передувало?

Раніше "Схеми" повдіомили, що родина нардепа від забороненої "ОПЗЖ" Віталія Борта має агробізнес на окупованій частині Запорізької області, перереєстрований за російськими законами. Фірма сплачує мільйони рублів податків у бюджет країни-агресора.

А генпрокурор, не хоче перевірити, загалом антиукраїнську діяльність партії опзж і більшість партійців "слуг" народа...
25.04.2026 12:47 Відповісти
Хоча, так можна і на себе вийти...
25.04.2026 12:49 Відповісти
Нах нам ДБР, генпрокуратура? Віддайте бюджети журналістам-розслідувачам.
25.04.2026 12:49 Відповісти
А я знаю Борта. (конечно не как политика и депутата). По Крыму и Донецку. Как мужик нормальный. По понятиям. Не жадный.
У него родители в обычном домике жили. На 19-ой шахте
25.04.2026 12:55 Відповісти
А без ЖУРНАЛІСТІВ, кривоОхоронна система ДБР ГПУ МВС НАЦПОЛУ та ще з десяток структур та судів портновських, немічна і паралічна, так Оманський наказав з 2020 року ??? Потікавші генпрокурори цьому підтвердження, як і калічний Конституційний суд??
25.04.2026 13:08 Відповісти
Справу розслідує ДБР. - можна вважати що справу зіллють в унітаз.
25.04.2026 13:15 Відповісти
охфіс генплокулола і дбл-зброд московських куєсосів.
25.04.2026 13:23 Відповісти
 
 