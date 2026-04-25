Силы обороны Украины поразили склады боеприпасов и командные пункты РФ, - Генштаб

Украинские военные нанесли удары по складам, пунктам управления и позициям противника в Донецкой, Луганской и Запорожской областях, а также в Курской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В течение 24 апреля и в ночь на 25 апреля 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили склад боеприпасов врага в районе Белолуцка в Луганской области, а также склады материально-технических средств в районах населенных пунктов Бойковское в Донецкой области и Нововасильевка и Гуляйполе в Запорожской области.

Также поражен ряд командно-наблюдательных пунктов противника в районах населенных пунктов Святотроицкое Запорожской области, Новопетриковка Донецкой области, Лисичанск в Луганской области и Теткино (Курская обл., РФ).

Среди прочего были поражены пункты управления БПЛА оккупантов в районах населенных пунктов Гуляйполе и Зализнычное Запорожской области.

Кроме того, украинские воины наносили удары по районам сосредоточения живой силы противника в районах Сопича (Сумская обл.), Солонцев (Луганская обл.), Родинского и Константиновки (Донецкая обл.) и нескольких других населенных пунктов.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

