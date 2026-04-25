В Киеве частично перекроют дороги из-за визитов делегаций

26 апреля в Киеве и Киевской области будут введены временные ограничения дорожного движения.

Решение связано с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, пишет Цензор.НЕТ.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, изменения в движении транспорта будут действовать в течение дня в отдельных районах столицы и области. Водителей и жителей просят учитывать эти ограничения при планировании поездок.

Движение транспорта и меры безопасности

Правоохранители отмечают, что ограничения вводятся из соображений безопасности и для обеспечения беспрепятственного передвижения официальных делегаций.

В полиции призывают граждан заранее выбирать альтернативные маршруты и следить за обновлениями об организации движения.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский в субботу находится с рабочим визитом в Азербайджане.

Читайте: В Киеве с понедельника вырастут тарифы на парковку автомобилей. Какими будут тарифы? ИНФОГРАФИКА