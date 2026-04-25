У Києві частково перекриють дороги через візити делегацій

У Києві та Київській області 26 квітня запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху.

Рішення пов’язане з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, пише Цензор.НЕТ.

Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, зміни у русі транспорту діятимуть упродовж дня в окремих районах столиці та області. Водіїв і мешканців просять враховувати ці обмеження під час планування поїздок.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рух транспорту та заходи безпеки

Правоохоронці наголошують, що обмеження запроваджуються з міркувань безпеки та для забезпечення безперешкодного пересування офіційних делегацій.

У поліції закликають громадян заздалегідь обирати альтернативні маршрути та стежити за оновленнями щодо організації руху.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський у суботу перебуває з робочим візитом в Азербайджані.

