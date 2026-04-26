Оккупанты атакуют Украину ударными дронами, - Воздушные силы (обновлено)
Российские войска продолжают наносить удары по Украине с помощью ударных дронов вечером в воскресенье, 26 апреля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 18:00 - Сообщалось о БПЛА в Сумской области, курс южный.
В 18:38 - БПЛА в Сумской области, мимо н.п. Ромны курсом на Черниговскую область.
В 19:58 - БПЛА на востоке Запорожья, курс северный и западный.
Обновленная информация
В 21:21 – активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.
Обновленная информация
В 21:45 – пуски КАБ на Сумщине и Днепропетровщине.
Обновленная информация
В 22:24 – пуски КАБ на Запорожье.
В 22:56 – вражеские БПЛА на востоке Днепропетровщины, курс западный.
В 23:07 – БПЛА в р-не. Павлоград.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
Александр Мовчан #575353
UR Navigator
Oleksandr Sergiienko #593950
