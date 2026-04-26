Оккупанты атакуют Украину ударными дронами, - Воздушные силы (обновлено)

Атака шахидов вечером 26 апреля 2026 года

Российские войска продолжают наносить удары по Украине с помощью ударных дронов вечером в воскресенье, 26 апреля. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 18:00 - Сообщалось о БПЛА в Сумской области, курс южный.

В 18:38 - БПЛА в Сумской области, мимо н.п. Ромны курсом на Черниговскую область.

В 19:58 - БПЛА на востоке Запорожья, курс северный и западный.

В 21:21 – активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.

В 21:45 – пуски КАБ на Сумщине и Днепропетровщине.

В 22:24 – пуски КАБ на Запорожье.

В 22:56 – вражеские БПЛА на востоке Днепропетровщины, курс западный.

В 23:07 – БПЛА в р-не. Павлоград.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Кожного вечора одне й теж - Неньку атакують мацковитські дрони , а ЦАР ввечері розповідає пересічним - як він підписав з кимось ще якусь безпекову угоду та посилив обороноздатність країни!
26.04.2026 21:29 Ответить
..так п*ять автобусів подаровані Зе у Баку ще не виїхали. Як будуть в Україні... оборона значно поліпшиться..!!)))
26.04.2026 22:07 Ответить
Ото ж я і казав що краще б до нас не Санду приїхала а Біба та Боба (Кушнір та Вітьок).
26.04.2026 21:31 Ответить
 
 