Оккупанты более 20 раз нанесли удары по Днепропетровщине: трое пострадавших

В течение дня 26 апреля российские войска более 20 раз атаковали три района Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Червоногригоровская, Марганецкая и Покровская громады.

Повреждены предприятия, инфраструктура. Горели квартира в многоэтажке и крыша частного дома. Еще несколько домов и автомобилей повреждены.

В результате атак пострадали две женщины – 41 и 76 лет. Обе проходят амбулаторное лечение.

Читайте: Атака РФ на Днепр: раненый мужчина скончался в больнице, шесть человек в "тяжелом" состоянии

Каменский район

В Каменском районе враг нанес удары по Криничанской и Затишнянской громадам. Возник пожар. Повреждены грузовики. Пострадал один человек.

Синельниковский район

В Дубовиковской громаде на Синельниковщине разрушен частный дом.

Смотрите: Ночь в Днепропетровской области: под ударами РФ 4 района, погиб человек, есть раненые. ФОТО