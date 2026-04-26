Оккупанты более 20 раз нанесли удары по Днепропетровщине: трое пострадавших
В течение дня 26 апреля российские войска более 20 раз атаковали три района Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Червоногригоровская, Марганецкая и Покровская громады.
Повреждены предприятия, инфраструктура. Горели квартира в многоэтажке и крыша частного дома. Еще несколько домов и автомобилей повреждены.
В результате атак пострадали две женщины – 41 и 76 лет. Обе проходят амбулаторное лечение.
Каменский район
В Каменском районе враг нанес удары по Криничанской и Затишнянской громадам. Возник пожар. Повреждены грузовики. Пострадал один человек.
Синельниковский район
В Дубовиковской громаде на Синельниковщине разрушен частный дом.
