Окупанти понад 20 разів вдарили по Дніпропетровщині: троє постраждалих

Упродовж дня 26 квітня російські війська понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольський район

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади.

Пошкоджені підприємство, інфраструктура. Горіли квартира в багатоповерхівці та дах приватного будинку. Ще кілька осель та авто понівечені.

Унаслідок атак постраждали двоє жінок – 41 та 76 років. Обидві лікуються амбулаторно.

Кам'янський район

У Кам'янському районі ворог поцілив по Криничанській та Затишнянській громадах. Виникла пожежа. Пошкоджені вантажівки. Постраждала одна людина.

Синельниківський район

У Дубовиківській громаді на Синельниківщині понівечений приватний будинок.

