Окупанти понад 20 разів вдарили по Дніпропетровщині: троє постраждалих
Упродовж дня 26 квітня російські війська понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, унаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади.
Пошкоджені підприємство, інфраструктура. Горіли квартира в багатоповерхівці та дах приватного будинку. Ще кілька осель та авто понівечені.
Унаслідок атак постраждали двоє жінок – 41 та 76 років. Обидві лікуються амбулаторно.
Кам'янський район
У Кам'янському районі ворог поцілив по Криничанській та Затишнянській громадах. Виникла пожежа. Пошкоджені вантажівки. Постраждала одна людина.
Синельниківський район
У Дубовиківській громаді на Синельниківщині понівечений приватний будинок.
