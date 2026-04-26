Атака РФ на Дніпро: поранений чоловік помер у лікарні, шість людей "важкі"

У лікарні помер 24-річний чоловік, поранений під час вечірньої атаки росіян на Дніпро

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Зросла кількість жертв

Як зазначається, упродовж доби ворожі удари по місту обірвали 9 життів. Співчуття рідним загиблих.

"Постраждала 61 людина. 31 поранений досі в лікарні, у тому числі й троє дітей. Шестеро пацієнтів - "важкі". Стан решти медики оцінюють як середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

удар по Дніпру

Що передувало?

Дніпро поранення жертви Дніпропетровська область Дніпровський район
Ну ми той, а Екатірінбурге обвали скло на фасаді.
26.04.2026 11:49 Відповісти
Зате скільктм у нас контролерів!
26.04.2026 13:25 Відповісти
Ввійшов у вкус - вбиває українців вдень і вночі - **** лагерна!
26.04.2026 11:52 Відповісти
Лише за одну добу... Так хто терористи???
26.04.2026 12:31 Відповісти
26.04.2026 13:46 Відповісти
 
 