Атака РФ на Дніпро: поранений чоловік помер у лікарні, шість людей "важкі"

У лікарні помер 24-річний чоловік, поранений під час вечірньої атаки росіян на Дніпро.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Зросла кількість жертв

Як зазначається, упродовж доби ворожі удари по місту обірвали 9 життів. Співчуття рідним загиблих.

"Постраждала 61 людина. 31 поранений досі в лікарні, у тому числі й троє дітей. Шестеро пацієнтів - "важкі". Стан решти медики оцінюють як середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

