Атака РФ на Дніпро: поранений чоловік помер у лікарні, шість людей "важкі"
У лікарні помер 24-річний чоловік, поранений під час вечірньої атаки росіян на Дніпро.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Зросла кількість жертв
Як зазначається, упродовж доби ворожі удари по місту обірвали 9 життів. Співчуття рідним загиблих.
"Постраждала 61 людина. 31 поранений досі в лікарні, у тому числі й троє дітей. Шестеро пацієнтів - "важкі". Стан решти медики оцінюють як середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- У ніч проти 25 квітня російські загарбники масово атакували Дніпро ракетами та дронами.
- Удень 25 квітня російські війська повторно атакували Дніпро, внаслідок чого постраждали мирні жителі та зазнав пошкоджень житловий будинок.
- Станом на 15:30 повідомлялося про п'ятьох загиблих. 46 людей дістали поранення, серед них п’ятеро дітей.
- Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, щоросійські війська застосовують тактику повторних ударів по цивільній інфраструктурі та екстрених службах, що працюють на місцях влучань.
- Повідомлялося, що Кабінет Міністрів України надасть необхідну підтримку Дніпру, який зазнав масованого комбінованого обстрілу 25 квітня.
- Росіяни понад 20 годин хвилями атакували Дніпро. За останніми даними повідомлялося про шістьох загиблих та 47 поранених.
Лише за одну добу... Так хто терористи???