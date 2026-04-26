Атака РФ на Днепр: раненый мужчина умер в больнице, шесть человек в "тяжелом" состоянии

В больнице скончался 24-летний мужчина, получивший ранение во время вечернего нападения российских войск на Днепр.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Увеличилось число жертв

Как отмечается, за сутки вражеские удары по городу унесли 9 жизней. Соболезнования родным погибших.

"Пострадал 61 человек. 31 раненый до сих пор находится в больнице, в том числе трое детей. Шесть пациентов - в "тяжелом" состоянии. Состояние остальных медики оценивают как средней тяжести", - говорится в сообщении.

