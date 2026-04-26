Атака РФ на Днепр: раненый мужчина умер в больнице, шесть человек в "тяжелом" состоянии

В больнице скончался 24-летний мужчина, получивший ранение во время вечернего нападения российских войск на Днепр

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Увеличилось число жертв

Как отмечается, за сутки вражеские удары по городу унесли 9 жизней. Соболезнования родным погибших.

"Пострадал 61 человек. 31 раненый до сих пор находится в больнице, в том числе трое детей. Шесть пациентов - в "тяжелом" состоянии. Состояние остальных медики оценивают как средней тяжести", - говорится в сообщении.

удар по Днепру

Смотрите также: Зрелищный момент сбивания российского "Шахеда" бойцами Сил обороны. ВИДЕО

Что предшествовало?

Читайте также: Ночь на Днепропетровщине: под ударами РФ 4 района, погиб человек, есть раненые. ФОТО

Днепр ранение жертвы Днепропетровская область Днепровский район
Ну ми той, а Екатірінбурге обвали скло на фасаді.
26.04.2026 11:49 Ответить
Зате скільктм у нас контролерів!
26.04.2026 13:25 Ответить
Ввійшов у вкус - вбиває українців вдень і вночі - **** лагерна!
26.04.2026 11:52 Ответить
Як зазначається, упродовж доби ворожі удари по місту обірвали 9 життів

Лише за одну добу... Так хто терористи???
26.04.2026 12:31 Ответить
26.04.2026 13:46 Ответить
 
 