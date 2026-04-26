Атака РФ на Днепр: раненый мужчина умер в больнице, шесть человек в "тяжелом" состоянии
В больнице скончался 24-летний мужчина, получивший ранение во время вечернего нападения российских войск на Днепр.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Увеличилось число жертв
Как отмечается, за сутки вражеские удары по городу унесли 9 жизней. Соболезнования родным погибших.
"Пострадал 61 человек. 31 раненый до сих пор находится в больнице, в том числе трое детей. Шесть пациентов - в "тяжелом" состоянии. Состояние остальных медики оценивают как средней тяжести", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- В ночь на 25 апреля российские захватчики массово атаковали Днепр ракетами и дронами.
- Днем 25 апреля российские войска повторно атаковали Днепр, в результате чего пострадали мирные жители и был поврежден жилой дом.
- По состоянию на 15:30 сообщалось о пяти погибших. 46 человек получили ранения, среди них пятеро детей.
- Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что российские войска применяют тактику повторных ударов по гражданской инфраструктуре и экстренным службам, работающим на местах попаданий.
- Сообщалось, что Кабинет Министров Украины окажет необходимую поддержку Днепру, который подвергся массированному комбинированному обстрелу 25 апреля.
- Россияне более 20 часов волнами атаковали Днепр. По последним данным, сообщалось о шести погибших и 47 раненых.
Лише за одну добу... Так хто терористи???