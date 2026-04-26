Окупанти атакують Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)
Російські війська продовжують атакувати Україну ударними дронами увечері неділі, 26 квітня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 18:00 - Повідомлялося про БпЛА на Сумщині, курс південний.
О 18:38 - БпЛА на Сумщині, повз н.п. Ромни курсом на Чернігівщину.
О 19:58 - БпЛА на сході Запоріжжя, курс північний та західний.
Оновлена інформація
О 21:21 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Оновлена інформація
О 21:45 - Пуски КАБ на Сумщині та Дніпропетровщині.
Оновлена інформація
О 22:24 - Пуски КАБ на Запоріжжі.
О 22:56 - Ворожі БпЛА на сході Дніпропетровщини курс західний.
О 23:07 - БпЛА в р-ні. Павлограда.
Оновлена інформація
О 00:41 - Ворожі БпЛА у напрямку Одеса/Чорноморське з Чорного моря.
О 01:01 - Ворожі БпЛА на Одесу.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль