Окупанти атакують Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)

Атака шахедів ввечері 26 квітня 2026 року

Російські війська продовжують атакувати Україну ударними дронами увечері неділі, 26 квітня. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

О 18:00 - Повідомлялося про БпЛА на Сумщині, курс південний.

О 18:38 - БпЛА на Сумщині, повз н.п. Ромни курсом на Чернігівщину.

О 19:58 - БпЛА на сході Запоріжжя, курс північний та західний.

Оновлена інформація

О 21:21 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Оновлена інформація

О 21:45 - Пуски КАБ на Сумщині та Дніпропетровщині.

Оновлена інформація

О 22:24 - Пуски КАБ на Запоріжжі.

О 22:56 - Ворожі БпЛА на сході Дніпропетровщини курс західний.

О 23:07 - БпЛА в р-ні. Павлограда.

Оновлена інформація

О 00:41 - Ворожі БпЛА у напрямку Одеса/Чорноморське з Чорного моря.

О 01:01 - Ворожі БпЛА на Одесу.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Кожного вечора одне й теж - Неньку атакують мацковитські дрони , а ЦАР ввечері розповідає пересічним - як він підписав з кимось ще якусь безпекову угоду та посилив обороноздатність країни!
показати весь коментар
26.04.2026 21:29 Відповісти
..так п*ять автобусів подаровані Зе у Баку ще не виїхали. Як будуть в Україні... оборона значно поліпшиться..!!)))
показати весь коментар
26.04.2026 22:07 Відповісти
Ото ж я і казав що краще б до нас не Санду приїхала а Біба та Боба (Кушнір та Вітьок).
показати весь коментар
26.04.2026 21:31 Відповісти
 
 