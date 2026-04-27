ПВО Украины сбила 74 вражеских дрона из 94, - Воздушные силы
В ночь на 27 апреля Россия атаковала Украину 94 беспилотниками. Силы ПВО сбили или подавили 74 дрона, зафиксированы попадания и падение обломков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы.
Враг атаковал ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов со следующих направлений:
- Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ;
- Гвардейское – ВОТ АР Крым.
Около 60 из них – "шахеды".
Работа ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 74 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА в 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 11 локациях.
