ППО України збила 74 ворожі дрони з 94, - Повітряні сили

У ніч на 27 квітня Росія атакувала Україну 94 безпілотниками. Сили ППО збили або подавили 74 дрони, зафіксовано влучання та падіння уламків.

Повітряні сили повідомили:

Ворог атакував ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків:

Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;

Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Близько 60 із них – "шахеди".

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 74 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

