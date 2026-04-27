Сутки в Харьковской области: враг нанес удары по 8 населенным пунктам, повреждены жилые дома

Атака на Харьковскую область: РФ наносила удары КАБ и дронами, повреждены дома

За прошедшие сутки, 26 апреля, российские войска обстреляли Харьковскую область с применением кассетных боеприпасов и дронов. Пострадавших нет, повреждены жилые дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

"В результате обстрелов пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:

  • 5 КАБ;
  • 4 БПЛА типа "Герань-2";
  • 4 БПЛА типа "Молния";
  • 5 БПЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Богодуховском районе поврежден частный дом (пгт. Золочев), 3 частных дома (с. Лютовка);
  • в Купянском районе повреждены 2 частных дома (с. Великий Бурлук);
  • в Изюмском районе поврежден частный дом (г. Изюм);
  • в Харьковском районе поврежден частный дом (с. Черкасская Лозовая);
  • в Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Пильня).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Харьковской области: погиб один человек, еще четверо пострадали

обстрел (32321) Харьковская область (2569) Богодуховский район (145) Купянский район (713) Харьковский район (817) Чугуевский район (362) Лютовка (8) Великий Бурлук (27) Черкасская Лозовая (3) Пыльная (1) Золочев (50)
