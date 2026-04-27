Сутки в Харьковской области: враг нанес удары по 8 населенным пунктам, повреждены жилые дома

За прошедшие сутки, 26 апреля, российские войска обстреляли Харьковскую область с применением кассетных боеприпасов и дронов. Пострадавших нет, повреждены жилые дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

"В результате обстрелов пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:

5 КАБ;

4 БПЛА типа "Герань-2";

4 БПЛА типа "Молния";

5 БПЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Богодуховском районе поврежден частный дом (пгт. Золочев), 3 частных дома (с. Лютовка);

в Купянском районе повреждены 2 частных дома (с. Великий Бурлук);

в Изюмском районе поврежден частный дом (г. Изюм);

в Харьковском районе поврежден частный дом (с. Черкасская Лозовая);

в Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Пильня).

