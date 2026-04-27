Доба на Харківщині: ворог ударив по 8 населених пунктах, пошкоджені житлові будинки
Протягом минулої доби, 26 квітня, російські війська обстріляли Харківську область із застосуванням КАБ і дронів. Постраждалих немає, пошкоджено житлові будинки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
"Внаслідок обстрілів немає постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 5 КАБ;
- 4 БпЛА типу "Герань-2";
- 4 БпЛА типу "Молнія";
- 5 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Золочів), 3 приватні будинки (с. Лютівка);
- у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Великий Бурлук);
- в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (м. Ізюм);
- у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Черкаська Лозова);
- у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Пільна).
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль