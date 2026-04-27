Доба на Харківщині: ворог ударив по 8 населених пунктах, пошкоджені житлові будинки

Атака на Харківщину: РФ била КАБ і дронами, пошкоджено будинки

Протягом минулої доби, 26 квітня, російські війська обстріляли Харківську область із застосуванням КАБ і дронів. Постраждалих немає, пошкоджено житлові будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів немає постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 5 КАБ;
  • 4 БпЛА типу "Герань-2";
  • 4 БпЛА типу "Молнія";
  • 5 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Золочів), 3 приватні будинки (с. Лютівка);
  • у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Великий Бурлук);
  • в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (м. Ізюм);
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Черкаська Лозова);
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Пільна).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: загинула одна людина, ще четверо постраждали

