Доба на Харківщині: ворог ударив по 8 населених пунктах, пошкоджені житлові будинки

Протягом минулої доби, 26 квітня, російські війська обстріляли Харківську область із застосуванням КАБ і дронів. Постраждалих немає, пошкоджено житлові будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

5 КАБ;

4 БпЛА типу "Герань-2";

4 БпЛА типу "Молнія";

5 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Золочів), 3 приватні будинки (с. Лютівка);

у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Великий Бурлук);

в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (м. Ізюм);

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Черкаська Лозова);

у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Пільна).

