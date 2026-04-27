Себестоимость перевозок в Киеве: метро - 43,68 грн, наземный транспорт - 23,20 грн, - КГГА
В 2025 году расходы на перевозку одного пассажира в киевском метрополитене составили 43,68 грн, тогда как в наземном транспорте КП "Киевпастранс" этот показатель равнялся 23,20 грн.
Такие данные предоставили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".
Почему расчет себестоимости отличается?
В КГГА пояснили, что для метро и наземного транспорта действуют разные нормативные подходы, поэтому и расчет себестоимости отличается.
Для "Киевпастранса" применяются методические рекомендации Минтранса и порядки формирования тарифов на городской электро- и автомобильный транспорт.
Амортизация
В департаменте отметили, что амортизацию в обоих случаях включают в себестоимость, но для автобусных перевозок "Киевпастранс" не учитывает амортизацию части подвижного состава и объектов, приобретенных или отремонтированных за средства бюджета Киева.
Для метрополитена амортизация входит в плановую себестоимость как источник финансирования капитальных инвестиций. В 2025 году ее объем в метро вырос до 6,09 млрд грн с 5,02 млрд грн годом ранее, в частности из-за переоценки транспортных средств.
В "Киевпастрансе" сумма амортизации, включенной в себестоимость, составила 1,76 млрд грн в 2024 году и 1,70 млрд грн в 2025 году.
В КГГА также заявили, что амортизация является неотъемлемой частью себестоимости, поскольку отражает износ инфраструктуры и подвижного состава и позволяет планировать обновление.
Альтернативные публичные оценки в департаменте назвали такими, которые могут опираться на неутвержденные методики и выборочный учет расходов.
Что предшествовало?
- давйте напишем 50 грн.
- а чому так рівно?
- ну нехай буде 55,49
- а як перевірять?
- хто? Ми ніколи не викладали підрахунок. Хто його перевірить. Можемо ****.ти що захочемо.
- то давайте зробимо як завжди: пишемо 43,68 грн. і треба зробити проїзд 50 грн. Потім скажемо як ми любимо всіх киян, тому проїзд буде тільки 40 грн.
Ну-ну, точно так и есть. Никакой коррупции.