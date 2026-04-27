РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8667 посетителей онлайн
Новости Повышение тарифов
1 716 21

Себестоимость перевозок в Киеве: метро - 43,68 грн, наземный транспорт - 23,20 грн, - КГГА

В 2025 году расходы на перевозку одного пассажира в киевском метрополитене составили 43,68 грн, тогда как в наземном транспорте КП "Киевпастранс" этот показатель равнялся 23,20 грн.

Такие данные предоставили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Почему расчет себестоимости отличается?

В КГГА пояснили, что для метро и наземного транспорта действуют разные нормативные подходы, поэтому и расчет себестоимости отличается.

Для "Киевпастранса" применяются методические рекомендации Минтранса и порядки формирования тарифов на городской электро- и автомобильный транспорт.

Амортизация

В департаменте отметили, что амортизацию в обоих случаях включают в себестоимость, но для автобусных перевозок "Киевпастранс" не учитывает амортизацию части подвижного состава и объектов, приобретенных или отремонтированных за средства бюджета Киева.

Для метрополитена амортизация входит в плановую себестоимость как источник финансирования капитальных инвестиций. В 2025 году ее объем в метро вырос до 6,09 млрд грн с 5,02 млрд грн годом ранее, в частности из-за переоценки транспортных средств.

В "Киевпастрансе" сумма амортизации, включенной в себестоимость, составила 1,76 млрд грн в 2024 году и 1,70 млрд грн в 2025 году.

В КГГА также заявили, что амортизация является неотъемлемой частью себестоимости, поскольку отражает износ инфраструктуры и подвижного состава и позволяет планировать обновление.

Альтернативные публичные оценки в департаменте назвали такими, которые могут опираться на неутвержденные методики и выборочный учет расходов.

Что предшествовало?

Автор: 

Киев (26241) Метрополитен (1014) тарифы (1843) транспорт (1709)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
київський метрополітен - це чорна діра корупції
показать весь комментарий
27.04.2026 13:57 Ответить
+6
В Києві і Україні всі ціни як в Європі, окрім зарплат. Отакий економічний парадокс.
показать весь комментарий
27.04.2026 14:26 Ответить
+4
А якщо відмінусувати мільйонні "премії" керівництва й мільярдні "представницькі" фонди, то скільки буде "собівартість"?
показать весь комментарий
27.04.2026 14:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
київський метрополітен - це чорна діра корупції
показать весь комментарий
27.04.2026 13:57 Ответить
Це точно! Може нам пояснить Кличко як при сьогоднішній ціні проїзду в метро попередній його керівник Брагинський крав мільйонами та ще і ділився з "потрібними" людьми, які його випустили за кордон і не посадили? Тобто гроші є, але вони розкладаються! А як там з рекламою, куди йдуть гроші від неї? Крім цього, скрізь громадський транспорт дотаційний, для цього ми платимо податки!
показать весь комментарий
27.04.2026 15:04 Ответить
Дивно, наскільки я пам'ятаю, капітальні вкладення у метрополітен робляться з бюджету Києва. У тут знову їх кладуть у собівартість перевезення. Давно по них незалежний аудит плаче.
показать весь комментарий
27.04.2026 13:57 Ответить
молодцы, оцифровали всех рабов, выкинули кассиров и за наличные хрен проедешь
показать весь комментарий
27.04.2026 13:58 Ответить
Ворьё в Украине всё никак не нажрётся и если появятся Люди которые наконец то этих ублюдков гнилых накормят до отвала, лично я буду ОЧЕНЬ рад.
показать весь комментарий
27.04.2026 14:00 Ответить
"У 2025 році витрати на перевезення одного пасажира в київському метрополітені становили.....
- давйте напишем 50 грн.
- а чому так рівно?
- ну нехай буде 55,49
- а як перевірять?
- хто? Ми ніколи не викладали підрахунок. Хто його перевірить. Можемо ****.ти що захочемо.
- то давайте зробимо як завжди: пишемо 43,68 грн. і треба зробити проїзд 50 грн. Потім скажемо як ми любимо всіх киян, тому проїзд буде тільки 40 грн.
показать весь комментарий
27.04.2026 14:17 Ответить
Собівартість - то фігна: транспорт є частиною інфраструктури, яка допомагає заробляти гроші усьому іншому, чим і покриває збитки.
показать весь комментарий
27.04.2026 14:21 Ответить
В Києві і Україні всі ціни як в Європі, окрім зарплат. Отакий економічний парадокс.
показать весь комментарий
27.04.2026 14:26 Ответить
Т.е цена проезда в наземном транспорте (в угашеных автобусах и трамваях, ездящих не по расписанию, а как им захочется) сопоставима с ценой проезда в Вильнюсе?
Ну-ну, точно так и есть. Никакой коррупции.
показать весь комментарий
27.04.2026 14:27 Ответить
був на днях в Києві, відверто здивований вартістю метро - 8,00 грн. Це нонсенс чесно кажучи. Просто задарма перевозять. Ставте хоча б 10,00 - і це вже + 25% до виручки. Хоча скрізь вже по 15-20 громадський транспорт.
показать весь комментарий
27.04.2026 14:34 Ответить
Везде - это где?) В областном центре, городе Сумы, цена троллейбуса 6 грн. И ходят они также дер#мово, как и в Киеве на правом берегу.
показать весь комментарий
27.04.2026 18:42 Ответить
* на левом берегу.
показать весь комментарий
27.04.2026 18:44 Ответить
Ну Ви ж сюди спромоглись написати, то забийте в пошук вартість проїзду в обласних центрах. Вам ШІ все покаже
показать весь комментарий
27.04.2026 23:14 Ответить
Извините, троллейбус в Сумах уже 8 гривен, а не 6. Но никак не 15.
показать весь комментарий
28.04.2026 00:00 Ответить
А якщо відмінусувати мільйонні "премії" керівництва й мільярдні "представницькі" фонди, то скільки буде "собівартість"?
показать весь комментарий
27.04.2026 14:48 Ответить
Зробіть у нас в Україні ,,кальку,, з зарплат і цін, наприклад, у країнах східної Європи на кштал найбідніших Румуній, Чорногорій і забудемо про ,,У Європі все дуже дорого, а у нас все даром,, Все. Просто будемо жити.
показать весь комментарий
27.04.2026 15:25 Ответить
Тож, перше завдання керівництву - знизити собівартість вдвічі. Якщо не зможуть - звільнити.
показать весь комментарий
27.04.2026 15:37 Ответить
Коли читаю отакі замовні, "під здорожчання" публікації, то виникає логічна порада: так метро закопайте! А я вам порахую скільки грошей в день будете економити.
показать весь комментарий
27.04.2026 15:58 Ответить
У вас все виходить як на **********, там проїзд 1$, і ви малюєте, тільки там будують по 4-8 зупинок на рік в мраморі, а Кличко ні одної за 10 років!!!
показать весь комментарий
27.04.2026 18:09 Ответить
 
 