Себестоимость перевозок в Киеве: метро - 43,68 грн, наземный транспорт - 23,20 грн, - КГГА

В 2025 году расходы на перевозку одного пассажира в киевском метрополитене составили 43,68 грн, тогда как в наземном транспорте КП "Киевпастранс" этот показатель равнялся 23,20 грн.

Такие данные предоставили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

Почему расчет себестоимости отличается?

В КГГА пояснили, что для метро и наземного транспорта действуют разные нормативные подходы, поэтому и расчет себестоимости отличается.

Для "Киевпастранса" применяются методические рекомендации Минтранса и порядки формирования тарифов на городской электро- и автомобильный транспорт.

Амортизация

В департаменте отметили, что амортизацию в обоих случаях включают в себестоимость, но для автобусных перевозок "Киевпастранс" не учитывает амортизацию части подвижного состава и объектов, приобретенных или отремонтированных за средства бюджета Киева.

Для метрополитена амортизация входит в плановую себестоимость как источник финансирования капитальных инвестиций. В 2025 году ее объем в метро вырос до 6,09 млрд грн с 5,02 млрд грн годом ранее, в частности из-за переоценки транспортных средств.

В "Киевпастрансе" сумма амортизации, включенной в себестоимость, составила 1,76 млрд грн в 2024 году и 1,70 млрд грн в 2025 году.

В КГГА также заявили, что амортизация является неотъемлемой частью себестоимости, поскольку отражает износ инфраструктуры и подвижного состава и позволяет планировать обновление.

Альтернативные публичные оценки в департаменте назвали такими, которые могут опираться на неутвержденные методики и выборочный учет расходов.

Что предшествовало?

